Трамп збирається підключити поліцію для спостереження за виборами у США



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Вибори в США намічені на 3 листопада 2020 року

Демократи пообіцяли оскаржити дія Трампа у суді

Президент США Дональд Трамп хоче використовувати правоохоронні органи як спостерігачів за голосуванням в день виборів.

Про це повідомляє NBC News.

«Буде все. Будуть шерифи і правоохоронні органи, будуть, сподіваюся, і американські повірені, а також всі генеральні прокурори, але це дуже складно», – відповів він на питання, чи плануються спостерігачі за голосуванням в день виборів.

Марк Еліас, провідний юрист демократів з питань виборчих прав, заявив, що такий крок Трампа буде оскаржений в суді демократами.

Раніше Трамп побачив «багато ненависті» на з'їзді демократів.

До слова, на з’їзді колишній віцепрезидент США Джо Байден був офіційно обраний кандидатом в президенти від демократів.

Джо Байден закликав американців об'єднатися, щоб подолати «епоху темряви в Америці».

Від Республіканської партії на виборах в листопаді йому буде протистояти чинний президент США Дональд Трамп.

Також Демократична партія США офіційно затвердила Камалу Гарріс кандидаткою на посаду віцепрезидента США.

До слова, Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги Байдена США стануть «нудною країною».

Нагадаємо, Дональд Трамп помітно скоротив відставання за популярністю серед виборців від найбільш ймовірного суперника на виборах від Демократичної партії Джо Байдена.

За даними соціологів, фаворитом передвиборної гонки як і раніше залишається Байден, який оголосив, що в разі його обрання кандидатом у віцепрезиденти стане сенатор Камала Гарріс.

Вибори в США намічені на 3 листопада 2020 року.

Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.