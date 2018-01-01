Reuters: проти Манафорта у США висунули нові звинувачення

Односторінковий документ не розкриває характер нових звинувачень

Офіс спецпрокурора США Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії в американські вибори у 2016 році, висунув нові звинувачення проти екс-глави передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта та його помічника Річарда Гейтса. Про це повідомляє Reuters з посиланням на документ окружного суду округу Колумбія. За інформацією ЗМІ,



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Пол Манафорт

Односторінковий документ не розкриває характер нових звинувачень

Офіс спецпрокурора США Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії в американські вибори у 2016 році, висунув нові звинувачення проти екс-глави передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта та його помічника Річарда Гейтса.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на документ окружного суду округу Колумбія.

За інформацією ЗМІ, односторінковий документ не розкриває характер нових звинувачень.

«Включення цього документу у матеріал канцелярії суду, який регулярно оновлюється новими кримінальними звинуваченнями, свідчить про те, що офіс Мюллера, можливо, подав обвинувальний акт, який замінить попередній минулорічний документ», - припускають видання.

Напередодні спеціальний прокурор США Роберт Мюллер звинуватив адвоката Алекса ван дер Цваана у наданні завідомо неправдивих свідчень про те, що останнім часом він спілкувався з екс-радником в передвиборному штабі Дональда Трампа Ріком Гейтсом і іншою неназваною людиною. Також Мюллер заявляє, що ван дер Цваан видалив електронну переписку, яку повинен був надати офісу спецпрокурора на відповідний запит.

Згодом Алекс Ван дер Цваан, який у 2012 році працював у справі Юлії Тимошенко, офіційно визнав себе винним у дачі неправдивих свідчень.

Наприкінці жовтня Мюллер звинуватив Гейтса і колишнього главу передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта у відмиванні десятків мільйонів доларів, отриманих від лобістської діяльності в інтересах уряду України.

Нагадаємо, як випливає із розслідування журналіста The Atlantic Франка Фоера, колишній керівник кампанії Трампа, політтехнолог та екс-радник Януковича Пол Манафорт мав у кожному міністерстві в Україні своїх людей.

Фоер також заявив, що народний депутат від фракції Опозиційний блок Сергій Льовочкін просив в українських олігархів гроші для Манафорта.

Наприкінці жовтня Мюллер звинуватив Гейтса і колишнього главу передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта у відмиванні десятків мільйонів доларів, отриманих від лобістської діяльності в інтересах уряду України.

До слова, видання Asharq Al Awsat вчора повідомило, що режим колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі нібито виділив €4 млн на президентську кампанію Тимошенко у 2010 році.

Нагадаємо, як випливає із розслідування журналіста The Atlantic Франка Фоера, колишній керівник кампанії Трампа, політтехнолог та екс-радник Януковича Пол Манафорт мав у кожному міністерстві в Україні своїх людей.

Фоер також заявив, що народний депутат від фракції «Опозиційний блок» Сергій Льовочкін просив в українських олігархів гроші для Манафорта.