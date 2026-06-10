У РФ атакувано завод, який виробляє компоненти для «шахедів» та «Іскандерів»

Густий дим огортає Чебоксари

У російських Чебоксарах атаковано підприємство «ВНДІР-Прогрес». До цього у регіоні була ракетна небезпека. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Місцеві жителі публікують світлини та відео, на яких видно густий дим, що огортає місто.

Завод виробляє адаптивні антени «Комета» для захисту ударних дронів «Шахед», КАБів від засобів РЕБ, а також приймачі супутникового сигналу для ракет «Калібр» та «Іскандер».

Зауважимо, що у ніч проти 5 травня Сили оборони України здійснили унікальну операцію, атакувавши військовий завод АО «ВНДІР-Прогрес» у Чувашії. Для удару по об’єкту, що розташований за сотні кілометрів від кордону, було масовано застосовано новітні крилаті ракети FP-5 «Фламінго».

Нагадаємо, у ніч на 10 червня в Самарській області РФ дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод – місцеві жителі повідомляють про велику пожежу, яку видно над усім містом.

Як повідомлялося, системні удари по НПЗ суттєво підірвали паливну логістику РФ. У 2025 році безпілотники атакували російські нафтопереробні заводи щонайменше 80 разів, вивівши з ладу близько 20% виробничих потужностей. У 2026 році Росія опинилася за крок до паливної кризи – щонайменше 12 заводів зазнали атак, а п'ять великих підприємств тимчасово зупиняли роботу.