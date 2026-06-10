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У РФ атакувано завод, який виробляє компоненти для «шахедів» та «Іскандерів»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У РФ атакувано завод, який виробляє компоненти для «шахедів» та «Іскандерів»
Завод виробляє компоненти для дронів та ракет
фото: соцмережі

Густий дим огортає Чебоксари

У російських Чебоксарах атаковано підприємство «ВНДІР-Прогрес». До цього у регіоні була ракетна небезпека. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Місцеві жителі публікують світлини та відео, на яких видно густий дим, що огортає місто.

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Завод виробляє адаптивні антени «Комета» для захисту ударних дронів «Шахед», КАБів від засобів РЕБ, а також приймачі супутникового сигналу для ракет «Калібр» та «Іскандер».

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Зауважимо, що у ніч проти 5 травня Сили оборони України здійснили унікальну операцію, атакувавши військовий завод АО «ВНДІР-Прогрес» у Чувашії. Для удару по об’єкту, що розташований за сотні кілометрів від кордону, було масовано застосовано новітні крилаті ракети FP-5 «Фламінго».

Нагадаємо, у ніч на 10 червня в Самарській області РФ дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод – місцеві жителі повідомляють про велику пожежу, яку видно над усім містом.

Як повідомлялося, системні удари по НПЗ суттєво підірвали паливну логістику РФ. У 2025 році безпілотники атакували російські нафтопереробні заводи щонайменше 80 разів, вивівши з ладу близько 20% виробничих потужностей. У 2026 році Росія опинилася за крок до паливної кризи – щонайменше 12 заводів зазнали атак, а п'ять великих підприємств тимчасово зупиняли роботу.

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Теги: росія війна

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