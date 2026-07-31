Єврокомісія пояснила, що буде з мігрантами після прориву до Сеути

У Брюсселі запевнили, що десятки тисяч нелегалів не зможуть вільно вирушити до інших країн Євросоюзу

Європейська комісія заявила, що масовий наплив мігрантів до іспанського анклаву Сеута не відкриє їм шлях до інших країн Європейського Союзу. У Брюсселі наголосили, що спеціальні положення Шенгенського кодексу не дозволяють безконтрольне переміщення нелегалів територією ЄС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву єврокомісара з питань міграції Магнуса Бруннера.

Бруннер назвав ситуацію в Сеуті «неприйнятною» та повідомив, що перебуває у постійному контакті з владою Іспанії. За його словами, через особливий статус Сеути та Мелільї всі особи, які залишають ці анклави, проходять обов'язкові перевірки.

«Я повторюю, що жодного подальшого переміщення до європейського континенту чи інших держав-членів немає. Шенгенський кодекс про кордони передбачає спеціальні правила, які застосовуються до Сеути та Мелільї. Перевірки осіб, які залишають Сеуту та Мелілью, залишаються чинними», – наголосив єврокомісар.

Він також позитивно оцінив взаємодію Іспанії та Марокко, яка має допомогти стабілізувати ситуацію та забезпечити швидке повернення частини мігрантів. За словами Бруннера, Єврокомісія й надалі підтримуватиме іспанську владу, використовуючи інструменти нового пакту ЄС щодо міграції та притулку, а також можливості європейських агентств.

Нагадаємо, Сеута останніми днями опинилася в центрі масштабної міграційної кризи. За даними журналу Time, під час спроб прориву через кордон загинули щонайменше 34 людини. Іспанська влада спочатку повідомила, що за добу до анклаву потрапили близько 49 тис. мігрантів, однак згодом це повідомлення було видалено без пояснення причин.

Через різке збільшення кількості прибулих центри тимчасового розміщення в Сеуті переповнилися, а частина людей була змушена залишатися просто на вулицях і в міських парках. На тлі кризи кілька європейських країн закликали переглянути участь Іспанії у Шенгенській зоні, а прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Мадрид повинен якнайшвидше відновити контроль над зовнішнім кордоном Євросоюзу.