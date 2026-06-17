Нардеп із фракції «За майбутнє» купив елітний китайський гібрид (фото)

Щоб купити коштовне авто, нардеп продав дві машини і взяв кредит

В автопарку Юрія Шаповалова з’явилося новеньке авто Zeekr 9X Ultra

Народний депутат із фракції «За майбутнє» Юрій Шаповалов задекларував купівлю автомобіля Zeekr 9X Ultra, 2026 року випуску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Автомобіль коштує 5,7 млн грн. Нардеп придбав машину у ТОВ «СКМ-1», яке є дилером та імпортером нових електромобілів і гібридів від світових брендів.

дані: НАЗК

Крім цього, Шаповалов у внесених змінах до майнового стану вказав: щоб купити елітне авто, він продав два транспортні засоби (кожен по 2,85 млн грн) і взяв позику у розмірі 341,5 тис. грн.

Для порівняння. У декларації за 2025 рік нардеп Шаповалов відобразив два автомобілі BMW X7 M50i/G07, 2019 року випуску і Audi A6, 2015 року виписку; водний засіб «Бомбардир», 2006 року випуску і два причепи.

Zeekr 9X – це сучасний електричний кросовер преміум-класу з Китаю фото з відкритих джерел

За інформацією профільних сайтів з продажу автомобілів, Zeekr 9X характеризується як сучасний електричний кросовер преміум-класу з Китаю. Він поєднує в собі динамічний дизайн, високі технології та екологічність. Автомобіль побудований на платформі SEA від Geely, оснащується потужною електричною силовою установкою з повним приводом, що забезпечує швидке прискорення та стабільність на дорозі.

Запас ходу – 355 км на електриці/повний 1165 км.