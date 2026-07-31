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Польські F-16 перехопили російський літак-розвідник над Балтикою

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Польські F-16 перехопили російський літак-розвідник над Балтикою
Російський Іл-20 наблизився до Польщі
фото: @KosiniakKamysz

Російський Іл-20 летів із вимкненим транспондером та без плану польоту, після чого його зустріли винищувачі НАТО

Польські винищувачі F-16 перехопили російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20 над Балтійським морем. Літак виконував політ без плану польоту та з вимкненим транспондером. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша в соцмережі X.

За словами очільника польського Міноборони, інцидент стався у першій половині дня. Для перехоплення російського літака підняли чергову пару польських винищувачів F-16.

«Чергова успішна операція з перехоплення російського літака над Балтійським морем. У першій половині дня чергова пара польських F-16 за 40 кілометрів на північ від Колобжега перехопила російський літак-розвідник Іл-20», – повідомив Косіняк-Камиш.

Він уточнив, що російський літак перебував приблизно за 40 кілометрів на північ від польського міста Колобжег на узбережжі Балтійського моря.

Міністр наголосив, що польські Повітряні сили продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору країни та східного флангу НАТО, реагуючи на активність російської авіації поблизу кордонів Альянсу.

Нагадаємо, 24 червня два норвезькі винищувачі F-35 піднялися в повітря через наближення російських стратегічних бомбардувальників Ту-160 до повітряного простору НАТО. У

Кремлі тоді заявили, що це був плановий навчальний політ у міжнародному повітряному просторі, тоді як в Альянсі розцінили такі дії як демонстрацію сили у стратегічно важливому арктичному регіоні.

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Теги: винищувач НАТО Польща росія

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