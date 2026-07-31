Міграційна криза в Сеуті: чому тисячі людей ринули до Європи саме зараз

За попередні 24 години до Сеути увірвалися близько 49 тис. мігрантів

Іспанський анклав Сеута в Північній Африці переживає гуманітарну та безпекову кризу через масовий наплив мігрантів із Марокко. Під час спроб перетнути кордон загинули щонайменше 34 людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журнал Time.

Сеута вже давно вважається воротами для мігрантів, які прагнуть кращого життя в Європі, і місто поступово зміцнювало свій кордон у відповідь на постійні випадки незаконного перетину. Однак у четвер стався сплеск. Міністерство внутрішніх справ Іспанії оцінило, що за попередні 24 год. до Сеути увірвалися близько 49 тис. мігрантів, хоча пізніше заяву уряду було видалено без пояснень. Приймальні центри для мігрантів переповнені, а парки та вулиці забиті людьми, які перетнули кордон.

Люди перетинають кордон з Марокко до Сеути фото: АР

Хуан Хесус Вівас, президент Сеути, у четвер назвав цю кризу «ситуацією абсолютної гуманітарної та соціальної надзвичайної ситуації» та звернувся з проханням оголосити в Сеуті «національний надзвичайний стан».

Водночас уряд Марокко закликав своїх громадян, які перетнули кордон, повернутися додому. Посол Марокко в Іспанії Каріма Беняїч заявила, що ситуація в Сеуті «не є бажаною для Королівства Марокко», додавши, що країна «віддає перевагу законній, впорядкованій та безпечній імміграції для всіх».

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Що таке Сеута?

Сеута – іспанський ексклав (частина території однієї держави, яка відокремлена від її основної частини і повністю або частково оточена землями інших країн, – «Главком») на північному узбережжі Африки площею майже 20 кв. км. Разом із Мелільєю, що розташована приблизно за 220 км на південний схід, є двома автономними містами Іспанії та єдиними сухопутними кордонами Європейського Союзу з Африкою. Від материкової Іспанії Сеуту відділяє Гібралтарська протока, а під іспанським суверенітетом місто перебуває з 1580 року.

Населення Сеути становить понад 83 тис. осіб – це суміш християн і мусульман, серед яких є як постійні мешканці, так і заробітчани з Марокко та Іспанії. Однак Марокко, яке здебільшого оточує ці два ексклави, досі розглядає їх як окуповані території та оскаржує суверенітет Іспанії, посилаючись на історію, що сягає часів ісламських завоювань у VIII столітті.

Сеута перебуває під іспанським суверенітетом з 1580 року фото: АР

У 2002 році між Марокко та Іспанією сталося протистояння після того, як обидві країни направили свої війська на невеликий безлюдний острів поблизу Сеути. А в травні 2021 року, на тлі загострення дипломатичного конфлікту щодо спірного регіону Західної Сахари, уряд Марокко послабив прикордонний контроль, що призвело до того, що за два дні до Сеути хлинули майже 8 тис. людей з Марокко та країн, розташованих на південь від Сахари. Деякі з мігрантів зрештою повернулися, але дипломатичний розрив було усунуто лише тоді, коли Іспанія у 2022 році підтримала план Марокко щодо автономії Західної Сахари.

Причина збільшення кількості мігрантів

Вівас зазначив, що за останні кілька днів приплив мігрантів з Марокко перевантажив соціальні служби та органи безпеки міста – щодня їх надходило понад 300 осіб. «Щоб ви могли уявити собі масштаби, для решти Іспанії це еквівалентно 2% від усього населення Сеути. Це якби мільйон людей нелегально в’їхали до Іспанії», – сказав він.

Криза в Сеуті йде врозріз із загальною тенденцією в решті Іспанії, де, згідно зі статистикою Міністерства внутрішніх справ, кількість нелегальних прибулих зменшилася з 17 990 у першому півріччі 2025 року до 12 138 за той самий період 2026 року. У Сеуті було зафіксовано 2 582 випадки прибуття суходолом, порівняно з 978 за той самий період 2025 року – це зростання на 164%.

Тисячі мігрантів прорвалися до іспанського анклаву в Африці фото: Reuters

МВС Іспанії посилається на попереднє рішення суду, яке стало причиною останнього напливу мігрантів, стверджуючи, що «мережі торгівлі людьми використовують це судове рішення для стимулювання потоку нелегальних мігрантів, переважно молоді».

Рішення Верховного суду Іспанії заборонило владі здійснювати негайне повернення мігрантів, які прибувають до Сеути та Мелільї морем, принаймні без дотримання належної правової процедури. Це рішення не легалізувало нелегальний в’їзд і не гарантувало, що ці особи зможуть залишитися в Іспанії. Однак інформація про це рішення поширилася в марокканських соціальних мережах, що спонукало людей спробувати потрапити до Іспанії, допливши до Сеути.

Також міністерство закордонних справ Іспанії відкинуло натяки на те, що криза є відповіддю Марокко на зміцнення Іспанією дипломатичних зв’язків з Алжиром – регіональним суперником Марокко.

Нагадаємо, в іспанському анклаві Сеута різко загострилася міграційна ситуація. За оцінками влади, до анклаву з боку Марокко могли прорватися майже 50 тис. мігрантів. У зв'язку з цим Іспанія посилила заходи безпеки, а сусідні країни почали реагувати на ризик подальшого переміщення нелегальних мігрантів до Європи.

Як повідомлялось, Італія розглядає можливість призупинення дії Шенгенської угоди з Іспанією після масового прориву мігрантів до іспанського анклаву Сеута.

Також Франція посилює контроль на кордоні з Іспанією через міграційну кризу в іспанському анклаві Сеута. За словами глави французького МВС, рішення ухвалили напередодні ввечері після різкого загострення ситуації в Сеуті.

До слова, кілька європейських країн закликала призупинити участь Іспанії у Шенгенській зоні через масштабну міграційну кризу в автономному місті Сеута. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Іспанія має якнайшвидше відновити контроль над ситуацією та виконати свої зобов'язання в межах Шенгенської співпраці.