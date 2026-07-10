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За ніч біля Криму уражено 13 суден тіньового флоту РФ – Мадяр

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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За ніч біля Криму уражено 13 суден тіньового флоту РФ – Мадяр
Сили безпілотних систем заявили про ураження 48 суден РФ за п'ять діб
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

Бровді повідомив про ураження п'яти електропідстанцій у межах проєкту «Кримський рубильник off».

Командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що в ніч на 10 липня українські безпілотники уразили 13 суден так званого тіньового флоту Росії на підходах до тимчасово окупованого Криму, пише «Главком».

За його словами, серед уражених плавзасобів – 10 танкерів, суховантаж, пором і морський буксир.

«Азовська філія Чорнобаївки, вже 48: +13 одиниць тіньового флоту впольовано на підходах до Криму за ніч 10 липня», – написав «Мадяр».

Він також стверджує, що загалом за останні п'ять діб Сили безпілотних систем уразили 48 плавзасобів. «48 одиниць плавзасобів уражено Птахами СБС протягом 120 годин», – зазначив командир.

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Крім того, Бровді повідомив про ураження п'яти електропідстанцій у межах проєкту «Кримський рубильник off». За його словами, йдеться про підстанції «Берегове», «Саки», «Майнаки», «Новоозерна» та «Медведеве».

Також, за твердженням командира СБС, протягом ночі українські безпілотники уразили 41 військову ціль в оперативній глибині окупованого Криму та півдня тимчасово окупованих територій. Окремо він заявив, що всі уражені танкери були ідентифіковані та перебували під міжнародними санкціями як частина російського тіньового флоту.

Напередодні українські безпілотники 7 липня завдали ударів по п'яти електропідстанціях і газорозподільній станції на території тимчасово окупованого Криму. 

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Теги: Роберт Бровді флот РФ

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