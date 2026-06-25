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Міжнародна організація зупинила розмінування в Україні через загибель своїх співробітників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Міжнародна організація зупинила розмінування в Україні через загибель своїх співробітників
Росія вбила двох молодих розміновувачів з міжнародної організації
фото: npa.ukraine/Instagram (ілюстративне)

Норвезька народна допомога працює в Україні з 2022 року

Гуманітарна організація Norwegian People’s Aid (NPA) ухвалила рішення негайно призупинити всі роботи з розмінування в Україні з міркувань безпеки персоналу. Про це повідомляється в офіційній заяві Норвезької народної допомоги, передає «Главком».

Організація припинила роботу опісля російської атаки,  яка забрала життя двох їх співробітників.

«Це жахливо. Мої думки – з родинами та близькими тих, хто постраждав. Нашим найважливішим пріоритетом зараз є турбота про них, про поранених та інших наших співробітників як в Україні, так і тут, у нас вдома. Ми всі глибоко вражені тим, що сталося», – зазначив генеральний секретар Реймонд Йохансен.

Посадовець додав: «Цей напад показує, наскільки небезпечно бути гуманітарним працівником в умовах війни та конфлікту. На жаль, це є частиною дуже тривожної тенденції: гуманітарні організації, такі як наша, захищені міжнародним правом, проте стають мішенями все частіше. У кінцевому підсумку це впливає на цивільне населення, яке залежить від нашої допомоги».

Норвезька народна допомога працює в Україні з 2022 року і має в штаті 475 співробітників, займаючись розмінуванням, продовольчою безпекою та захистом цивільного населення.

Нагадаємо, російський обстріл села Новопетрівка, що на Херсонщині, забрав життя двох фахівців із розмінування, які працювали на міжнародну гуманітарну організацію Norwegian People's Aid (NPA). Також через російський обстріл поблизу Новопетрівки поранення отримали четверо працівників цієї ж організації. Усіх потерпілих госпіталізовано.

Теги: війна Херсонщина розмінування

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