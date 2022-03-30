Ritter Sport не припинятиме роботу в Росії

Виробник шоколаду годуватиме окупантів

Німецький виробник шоколаду Ritter Sport відмовився припинити роботу в Росії, незважаючи на війну в Україні. У компанії відзначили, що це рішення далося нелегко. Про це повідомляє Handelsblatt.

Як зазначив виданню представник компанії, припинення роботи на російському ринку означає для Ritter Sport різке скорочення виробництва. Крім того, зупинка постачання в Росію негативно позначиться на фермерах, які вирощують какао-боби.

При цьому в німецькій компанії запевнили, що розуміють неможливість ведення бізнесу в Росії в колишніх обсягах. Тому на початку березня Ritter Sport вирішив «більше не інвестувати в російський ринок і припинити рекламу на ньому».

За даними видання, на Росію припадає близько 7% обсягу бізнесу Ritter Sport. У компанії, у відповідь на запит журналістів, запевнили, що рішення залишитися на російському ринку далося їй «нелегко».

Нагадаємо, Nestle частково виконала прохання Зеленського і не годуватиме росіян KitKat та Nesquik.

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