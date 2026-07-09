Кремль намагається підставити українців: генерал розкрив тактику РФ у Польщі

Наймовірнішим сценарієм є атаки на критично важливу інфраструктуру, відключення електроенергії чи диверсії у поєднанні з масштабною дезінформаційною операцією

Росія може вдатися до диверсій та провокацій у Польщі, маскуючи їх під дії українців. Такий сценарій, за словами колишнього командира польського спецпідрозділу GROM Романа Полька, передбачає атаки на критичну інфраструктуру та масштабні інформаційні операції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на InPoland.net.pl.

За словами генерала Романа Полька, багато факторів вказують на можливість такого сценарію з боку Росії. Польські служби неодноразово повідомляли про затримання агентів українського чи білоруського походження, що працювали на Росію.

«З чим нам потрібно рахуватися, і до чого Росія готувалася ще раніше, до повномасштабної агресії проти України, то це до дій «маленьких зелених чоловічків» під іноземним прапором, щоби під виглядом, наприклад, збентежених українців, вони могли розпочати атаку на критично важливу інфраструктуру», – сказав генерал.

Раніше прем'єр міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що польська держава готується до різних сценаріїв, хоч і закликав до спокою.

«Я не хочу нікого лякати, але найближчі місяці, також через зміну характеру війни в Україні, можуть бути справді критичними; ці побоювання особливо відчутні у країнах Балтії», – сказав польський прем'єр.

Нагадаємо, газета The Guardian із посиланням на звіт латвійської розвідки повідомляла про ознаки підготовки Росії до військових провокацій проти країн Балтії чи Польщі. Латвійці, як повідомляється, вказали на гібридні дії: ракетні атаки, безпілотники тощо. Метою є перевірити єдиність НАТО, а не спровокувати повномасштабний конфлікт. Ця загроза виникає на тлі зростання тиску на Кремль через далекобійну ударну кампанію України з метою навколо Москви та Санкт-Петербурга.