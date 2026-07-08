Попри суперечки Україна і Польща повинні співпрацювати – Навроцький

Навроцький закликав не допустити розколу між Україною і Польщею

Кароль Навроцький наголосив, що Росія залишається спільною загрозою для двох держав, а історичні розбіжності не мають заважати безпековому партнерству

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Варшава і Київ повинні підтримувати діалог та співпрацю, незважаючи на наявні двосторонні суперечки. За його словами, обидві країни мають спільного ворога – Російську Федерацію. Про це повідомляє «Главком».

Перед початком саміту НАТО в Анкарі польський лідер наголосив, що одним із головних стратегічних завдань Польщі залишається зміцнення єдності Альянсу та трансатлантичного партнерства між Європою і США.

Навроцький також підкреслив, що Росія протягом століть була і залишається головною загрозою для Польщі та всієї Центрально-Східної Європи.

«На саміті має прозвучати, що Російська Федерація є і залишатиметься загрозою для Північноатлантичного альянсу», – заявив президент Польщі.

Говорячи про українсько-польські відносини, Навроцький повідомив, що напередодні мав коротку розмову з президентом України Володимиром Зеленським під час неформальної вечері лідерів країн НАТО. Він не виключив, що нові контакти між ними відбудуться і під час саміту.

«Мені здається природним, що держави, які є сусідами і мають спільного ворога, яким є Російська Федерація, залишаються в діалозі незалежно від певних двосторонніх напружень», – зазначив він.

За словами польського президента, історичні суперечки між Варшавою та Києвом не повинні перешкоджати співпраці у сфері безпеки.

«Україна перебуває у стані війни з Російською Федерацією. Польща протягом багатьох століть також була у війнах і конфліктах з Росією, тому існує точка відліку і розуміння цієї ситуації», – підкреслив Навроцький.

Президент Польщі також підтвердив, що Варшава продовжить підтримувати зміцнення східного флангу НАТО та виступає за збереження американської військової присутності на польській території. За його словами, нині в країні перебуває близько 10 тисяч військовослужбовців США, а польська влада прагне зробити цю присутність постійною.

Крім того, Навроцький наголосив, що Польща виконує всі союзницькі зобов'язання та витрачає майже 5% валового внутрішнього продукту на оборону. Він також заявив про намір домагатися продовження інфраструктури трубопроводів НАТО до Польщі та інших країн Центральної Європи для зміцнення безпеки східного флангу Альянсу.

Очікується, що зустріч президентів України та США відбудеться 8 липня на полях саміту НАТО. Раніше президент США Дональд Трамп зробив заяву про завершення війни між Росією та Україною. За його словами, президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін нібито хочуть досягти домовленостей.