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Саміт НАТО: Зеленський провів переговори з президентом Польщі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Саміт НАТО: Зеленський провів переговори з президентом Польщі
Зеленський зустрівся з президентом Польщ
фото: Офіс президента

Лідери домовилися продовжити діалог

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО в Анкарі провів зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах, пише «Главком».

За словами Зеленського, переговори тривали понад годину. «Була важлива і потрібна розмова, ми говорили більше години», – зазначив президент.

Під час зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію та необхідність збереження тісної співпраці між двома державами.

«Загроза у нас одна і спільна: це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти об'єднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини», – наголосив Зеленський.

За підсумками переговорів лідери домовилися продовжити діалог і підтримувати тісні контакти з питань двосторонньої співпраці та регіональної безпеки.

Напередодні президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Варшава і Київ повинні підтримувати діалог та співпрацю, незважаючи на наявні двосторонні суперечки. За його словами, обидві країни мають спільного ворога – Російську Федерацію. 

Нагадаємо, в уряді Польщі посилюється переконання, що своїм наміром створити Український національний пантеон президент України Володимир Зеленський загострює конфлікт Києва з Варшавою.

До слова, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після скандалу навколо найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. На тлі цього низка українських посадовців оголосили про повернення польських нагород. Згодом Зеленський повідомив, що відправив орден поштою до Польщі.

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Теги: Володимир Зеленський переговори Кароль Навроцький Польща

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