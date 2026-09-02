Турецькі авіакомпанії масово скасовують рейси до Росії після застереження України

В аеропортах Москви за останню добу затримали або скасували 77 рейсів

Пасажирам пояснили, що причиною стала «ситуація з повітряним простором»

Турецькі авіакомпанії почали скасовувати та змінювати маршрути рейсів до Москви через ситуацію в російському повітряному просторі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані видання APA.

Зокрема, авіакомпанія Pegasus скасувала рейс із Бодрума до Москви, який мав вирушити вночі 2 вересня. Пасажирам пояснили, що причиною стала «ситуація з повітряним простором». Людям надали готель, однак нового часу вильоту їм не назвали.

Ще два літаки Pegasus, які прямували до Москви, розвернулися. Рейс з Анталії повернувся після того, як літак перебував над територією Литви, а літак, що летів з Ізміра, також повернувся до Туреччини.

Обмеження торкнулися не лише Pegasus. За даними сервісів відстеження рейсів, Turkish Airlines також скасувала окремі рейси між Москвою та Стамбулом, зокрема рейси TK420 і TK407 на 2 вересня.

На тлі цих проблем в аеропортах Москви за останню добу затримали або скасували 77 рейсів. APA зазначає, що перебої пов'язані із загостренням ситуації в російському повітряному просторі.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що російське повітряне пространство може стати небезпечним для цивільної авіації через розширення українських атак по військових та інфраструктурних об'єктах РФ. Володимир Путін у відповідь назвав такі заяви «заявкою на державний тероризм».