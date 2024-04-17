НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Ради Демчака

Демчака підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук колишнього народного депутата Руслана Демчака у справі про зловживання владою або службовим становищем. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

«Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні № 52024000000000164 від 08.04.2024, а саме Демчака Руслана Євгенійовича за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ», – зазначається у повідомленні.

За даними ЗМІ, НАБУ повідомило про підозру Демчаку у незаконному одержанні компенсації за оренду житла в Києві, коли він мав маєток під столицею. Так, за інформацією видання «Слово і діло», Демчак, коли був народним депутатом України, отримував компенсацію за оренду житла в Києві, хоча мав приватний будинок в Крюківщині, що під Києвом. Цей будинок був оформлений на його батька, проте політик ним користувався. На думку НАБУ і САП, екснардеп незаконно отримав близько 225 тис. грн компенсації. Про підозру політику повідомили заочно, оскільки місце його перебування не встановлено. Йому інкримінують вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ.

Крім того, Офіс Генпрокурора повідомив ексдепутату про підозру через махінації на фондовій біржі. У «схемі» він отримав 20 млн грн незаконного прибутку. За даними слідства, народний депутат України, обіймаючи посаду заступника голови комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності за попередньою змовою із директорами двох приватних підприємств виступив пособником у маніпулюванні на фондовій біржі учасникам фондового ринку. Такі дії призвели до отримання депутатом незаконного інвестиційного прибутку у розмірі 20 млн грн.

Крім того, колишній нардеп вчинив фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, та дії, спрямовані на приховування та маскування незаконного їх походження в особливо великих розмірах. «Викрита незаконна схема пов’язана зі штучним укладанням циклічних біржових угод з метою отримання заздалегідь визначеними особами інвестиційного доходу, є маніпулюванням на фондовому ринку та спрямована на введення в легальний оборот грошових коштів невідомого походження», – йдеться в повідомленні.

Такі кошти в подалшому використовувались національними публічними діячами та відображались в їх деклараціях майнового стану осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.

У свою черьгу колишній народний депутат відреагував на повідомлення ЗМІ про вручення йому підозри за махінацію на фондовій біржі. Він запевнив, що не отримував жодних документів ні від Офісу генерального прокурора, ні від інших органів. Про це екснардеп написав у Facebook.

Демчак – народний депутат 8-го скликання. Обраний від партії «Блок Петра Порошенка» за округом №18 (Вінницька область). Був заступником голови Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності.