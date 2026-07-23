У Росії вночі спалахнули нафтобаза і склад Wildberries

Wildberries атакували вже вп'яте за тиждень, а нафтобазу «НС-Ойл» – вдруге з жовтня

У ніч на 23 липня безпілотники атакували одразу два регіони Росії – в Ульяновській області зайнялися об'єкти компанії «НС-Ойл», а під Воронежем – логістичний комплекс Wildberries. Про це повідомляють моніторингові канали Supernova+ та Exilenova+.

Новоспаське: нафтобаза і база зрідженого газу «НС-Ойл»

У селищі Новоспаське Ульяновської області дрони уразили НПЗ «НС-Ойл» – за даними моніторингових каналів, під ударом опинилися нафтобаза та база зрідженого газу підприємства. Подробиць про масштаб пошкоджень наразі немає, інформація уточнюється.

Завод входить до складу холдингу «Промінвест» і займається первинною переробкою вуглеводнів – виробляє газойль і дизельні фракції, бензиноподібні продукти та інші нафтопродукти, які постачає оптом на внутрішній ринок Росії. За останні кілька років обсяги переробки зросли з 20 тисяч до 600 тисяч тонн на рік, а потужності підприємства завантажені на 100%. НПЗ включений до переліку підприємств безперервного циклу Міністерства енергетики Росії, тож для окупантів це критично важливий об'єкт паливної інфраструктури. Публічних даних про міжнародні санкції проти підприємства чи його власників немає.

Новоспаське лежить приблизно за 900 км від українського кордону – тобто атака дісталася глибокого тилу Росії. Це не перший випадок, коли об'єкти «НС-Ойл» стають ціллю: восени 2025 року підприємство вже зазнавало ударів.

Підписуйтеся на канал «Главком» у Телеграм

Нова Усмань: під ударом хаб Wildberries

Паралельно вночі під масованою атакою опинився і сам Воронеж – у місті пролунала серія вибухів. За даними Exilenova+, одна з цілей – логістичний хаб Wildberries у Новоусманському районі області. Деталі про наслідки атаки й стан об'єкта поки що уточнюються.

фото: соцмережі

Комплекс у Новій Усмані відкрили в листопаді 2025 року – це один із найбільших приватних логістичних об'єктів Росії площею 156 тисяч кв. м, який після повної автоматизації здатен обробляти до 1,8 млн товарів на добу.

Хвиля ударів по логістиці Wildberries триває понад тиждень

Атака в Новій Усмані – вже щонайменше п'ятий випадок ураження об'єктів Wildberries за останні дні. У ніч на 18 липня дрони одночасно влучили у два комплекси компанії – логістичний центр в Електросталі на Московщині та фулфілмент-центр у Котовську Тамбовської області. Пожежа в Електросталі тривала більше доби, а дим від неї, за повідомленнями, розтягнувся на понад 200 км.

20 липня безпілотники знову атакували інфраструктуру компанії в Московській області, а вже 22 липня – одразу два хаби на півдні Росії, у Невинномиську та Краснодарі. За даними моніторингових пабліків, логістичний хаб у Невинномиську після удару «перестав існувати».

Президент Володимир Зеленський заявляв, що склади Wildberries використовуються для постачання підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів і навігаційного обладнання. Кремль звинувачення заперечує, називаючи ситуацію навколо збитків компанії та малого бізнесу «складною».

Нагадаємо, у жовтні 2025 року нафтобазу «НС-Ойл» в Ульяновській області вже атакували – тоді зафіксували понад п'ять влучань і значні пошкодження підприємства.

До слова, детально про те, чому склади Wildberries стали регулярною ціллю українських дронів і які товари подвійного призначення там продавалися, «Главком» розповідав в матеріалі «Чому Wildberries? Історія про найбагатшу жінку Росії та бізнес, який атакують дрони».