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Російські літаки отримали нову проблему. НАТО розширило повноваження авіації

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російські літаки отримали нову проблему. НАТО розширило повноваження авіації
НАТО різко змінило правила повітряної оборони біля Росії
фото: espreso.tv

Винищувачі Альянсу в країнах Балтії тепер зможуть не лише супроводжувати повітряні цілі, а й знищувати їх у разі загрози

НАТО ухвалило рішення змінити формат місії Baltic Air Policing у країнах Балтії, розширивши повноваження військової авіації. Відтепер літаки Альянсу матимуть право не лише супроводжувати повітряні цілі, а й застосовувати зброю для їхнього знищення, якщо вони становитимуть загрозу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента Литви Гітанаса Науседи.

За словами лідера Литви, багаторічна місія Baltic Air Policing офіційно переходить до формату повітряної оборони. Це означає, що повноваження пілотів винищувачів будуть суттєво розширені.

Місію Baltic Air Policing започаткували у 2004 році після вступу Литви, Латвії та Естонії до НАТО. Оскільки ці держави не мають власної винищувальної авіації, захист їхнього повітряного простору забезпечують союзники по Альянсу.

До цього часу основним завданням місії було виявлення та супровід літаків, які наближалися до повітряного простору країн Балтії, насамперед російської військової авіації.

За словами Науседи, чинний формат створювався для умов мирного часу й уже не відповідає сучасним викликам. «Поточна місія з патрулювання повітряного простору призначена для мирного часу, коли винищувачі реагують на інциденти, супроводжуючи їх. Таким чином ми показуємо, що звертаємо увагу на інциденти. Це свого роду стримування. Але те, що відбувається сьогодні, вже не є повністю мирною обстановкою», – заявив президент Литви.

Як зазначає Reuters, цього року винищувачі НАТО вперше застосували зброю під час виконання місії. В Естонії та Латвії були збиті безпілотники, які, за попередніми оцінками, були українськими та випадково залетіли на територію країн Балтії.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що оновлений формат місії забезпечить швидше реагування на повітряні загрози та надасть військовим більше можливостей для захисту повітряного простору Альянсу.

Нагадаємо, раніше НАТО почало впроваджувати систему штучного інтелекту Maven Smart System (MSS NATO), розроблену компанією Palantir Technologies. Платформа аналізуватиме розвідувальні дані із супутників, безпілотників і радарів та допомагатиме відстежувати переміщення російських військ на східному фланзі Альянсу.

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Теги: росія НАТО винищувач

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