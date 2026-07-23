Санкції довели авіацію Росії до «авіаканібалізму» – ГУР

Росія не може належно обслужити авіапарк іноземних літаків та виготовити власні

Нові та справні російські літаки розбирають на запчастини, щоб підтримувати старі борти

Російські авіакомпанії через нестачу комплектуючих використовують одні повітряні судна як джерело деталей для ремонту інших. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУР.

У розвідці зазначили, що близько 95% пасажирських перевезень у Росії забезпечують літаки західного виробництва, переважно Airbus і Boeing. Далекомагістральні перевезення повністю залежать від іноземних авіалайнерів. Через міжнародні санкції російські перевізники втратили доступ до сертифікованого технічного обслуговування та оригінальних комплектуючих.

Значна частина авіапарку вже вичерпала гарантований ресурс, однак ці борти продовжують експлуатувати. Ремонти проводять без необхідної сертифікації, а частину деталей, за інформацією розвідки, виготовляють із матеріалів, які не відповідають установленим вимогам.

Дефіцитні комплектуючі Росія також намагається отримувати через треті країни. Одним зі способів збереження авіапарку став «авіаканібалізм» – розбирання одних літаків для ремонту інших. У ГУР стверджують, що для підтримання в експлуатації десяти бортів росіяни можуть пожертвувати одним новим і повністю справним літаком.

Через ризик арешту повітряних суден за кордоном Росія може відносно безпечно використовувати близько 400 літаків іноземного виробництва та менш як 150 машин радянського й російського виробництва.

Для заміни західних літаків Москва затвердила програму розвитку авіабудування до 2030 року. Вона передбачає виробництво 994 цивільних літаків і 765 гелікоптерів. Однак, за оцінкою ГУР, російська промисловість не здатна випускати необхідні компоненти належної якості без доступу до західних технологій.

Нинішні виробничі потужності Росії становлять близько 26 літаків на рік. Таких темпів недостатньо, щоб реалізувати заявлену програму та компенсувати скорочення наявного авіапарку.

Нагадаємо, у червні дефіцит нафтопродуктів у Росії поширився і на цивільну авіацію. У низці великих регіональних аеропортів авіакомпаніям фактично заборонили заправляти літаки із запасом: пальне почали відпускати лише в обсягах, необхідних для виконання конкретного рейсу. Такі обмеження запровадили, зокрема, в аеропортах Махачкали, Мінеральних Вод, Краснодара, Астрахані та Нижнього Новгорода.