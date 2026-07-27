Росія втратила ще один навчальний літак L-39

За попередніми даними, екіпаж виконував фігури вищого пілотажу на малій висоті, коли сталася авіакатастрофа

У Краснодарському краї Росії зазнав аварії навчально-тренувальний літак L-39 Повітряно-космічних сил РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал Fighterbomber.

За його словами, екіпаж літака виконував фігури вищого пілотажу на малій висоті. Саме під час цього польоту сталася аварія. Інших подробиць про причини катастрофи або долю екіпажу наразі не оприлюднено.

L-39 «Альбатрос» – навчально-тренувальний літак чехословацького виробництва, який Росія експлуатує ще з радянських часів. Він призначений для підготовки курсантів техніці пілотування, відпрацювання перехоплення повітряних цілей та виконання елементів бойового застосування по наземних об'єктах.

За відкритими даними, станом на 2024 рік на озброєнні Повітряно-космічних сил РФ перебувало близько 90 літаків цього типу.

Це вже не перша аварія L-39 у Краснодарському краї. У 2023 році літак навчального авіаційного полку впав на території аеродрому. Тоді загинув член екіпажу – полковник Вадим Гуров, який брав участь у війні проти України.

Останніми роками Росія регулярно повідомляє про аварії військової авіації, зокрема навчально-тренувальних та бойових літаків. Причинами таких інцидентів найчастіше називають технічні несправності або помилки під час виконання польотних завдань.

До слова, у районі підмосковного Звенигорода потерпів аварію російський військовий літак СУ-57. Падіння сталося на полі між мікрорайоном Шихово та селом Луцино.

За попередньою інформацією, мова йде про навчально-бойовий літак, який виконував тренувальний політ без озброєння на борту. Аварія сталася безпосередньо під час зльоту, а причиною інциденту могла стати технічна несправність.