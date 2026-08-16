Через обміління Дунаю хорватський острів з’єднався із територією Сербії

Раніше до Вуковарської ади, яку місцеві жителі використовують як простір для відпочинку, можна було дістатися лише на човнах

Рекордно низький рівень води в Дунаї та піщані відкладення призвели до фізичного злиття хорватського острова Вуковарська ада з сербським узбережжям. Як інформує «Главком», про це пише видання Blic.

Географічно піщаний острів на Дунаї розташований ближче до лівого (сербського) берега, від якого його відділяє вузька протока. Але згідно з кадастровими книгами, він входить до складу хорватського міста Вуковар і після розпаду Югославії є предметом територіального спору між Хорватією та Сербією.

Раніше до Вуковарської ади, яку місцеві жителі використовують як простір для відпочинку, можна було дістатися лише на човнах. Однак зараз з’явилася можливість потрапити туди пішки.

Канал біля Вуковарської ади є природним кордоном і відокремлює острів від материкової частини Сербії. Ще в лютому мер Вуковара Маріан Павлічек попереджав, що якщо тенденція до обміління Дунаю збережеться, острів фактично зіллється з Сербією. При цьому, за його словами, це питання є актуальним для безпеки ЄС, оскільки східні кордони країни є також кордонами Європейського Союзу.

Порушник хорватського кордону на автомобілі з сербськими номерними знаками фото з відкритих джерел

У липні водій автомобіля з сербськими номерними знаками перетнув майже пересохле русло річки та заїхав на Вуковарську аду. Чоловік поспілкувався з відпочивальниками, а потім повернувся до Сербії тим самим шляхом.

Тому зараз місцева влада наголошує на необхідності посилення поліцейської присутності на острові.

Нагадаємо, в Угорщині на Дунаї почали затоплювати баржі, щоб підняти рівень води біля єдиної в країні атомної електростанції «Пакш». Через критичне обміління річки станція може повністю зупинитися.

Також рекордне падіння рівня води в Дунаї поблизу сербського порту Прахово оголило десятки німецьких військових кораблів, затоплених наприкінці Другої світової війни.