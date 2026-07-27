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За крок до повного бану: Литва готує «сюрприз» для росіян та білорусів

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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За крок до повного бану: Литва готує «сюрприз» для росіян та білорусів
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колаж: glavcom.ua

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Міністерство закордонних справ Литви запропонувало посилити обмеження для громадян Росії та Білорусі. Зокрема, йдеться про заборону купівлі нерухомості поблизу стратегічно важливих об'єктів і військових полігонів, а також про розширення санкцій щодо осіб, які підтримують російську агресію проти України. Як пише «Главком» , про це повідомляє литовський суспільний мовник LRT із посиланням на пропозиції МЗС країни.

Ініціатива передбачає внесення змін до законодавства про національні обмежувальні заходи. Міністерство пропонує не лише запровадити нові правила щодо придбання нерухомості, а й продовжити чинні санкції стосовно громадян Росії та Білорусі.

Нові положення можуть набути чинності з 1 січня 2027 року після схвалення Сеймом.

Однією з ключових пропозицій є заборона росіянам і білорусам купувати нерухомість біля об'єктів, що мають стратегічне значення для безпеки Литви, а також поруч із військовими полігонами. Такі обмеження пояснюють ризиками для національної безпеки, адже нерухомість поблизу критичної інфраструктури може використовуватися для збору інформації, спостереження або логістичного забезпечення ворожої діяльності.

Крім того, литовське МЗС пропонує розширити перелік осіб, яким можуть заборонити в'їзд до країни. До нього планують включити діячів культури, освіти, науки та спорту, які відкрито підтримують війну Росії проти України. Обмеження також можуть поширитися на представників організацій, що працювали на тимчасово окупованих Росією українських територіях або брали участь у діяльності, пов'язаній із підтримкою агресії.

Наразі литовське законодавство вже забороняє громадянам Росії без посвідки на проживання купувати нерухомість у країні. Водночас для росіян із посвідкою на проживання діють винятки, а щодо громадян Білорусі окремих обмежень на придбання нерухомості поки немає. Саме ці норми уряд пропонує переглянути.

Питання посилення обмежень обговорюється в Литві не вперше. Упродовж останніх місяців парламентський Комітет у закордонних справах уже підтримав звернення до уряду з проханням підготувати відповідні законодавчі зміни. Раніше схожі ініціативи пропонували депутати-консерватори, однак вони не були ухвалені парламентом.

Нагадаємо, через посилення візових обмежень у країнах ЄС громадяни Росії дедалі частіше оформлюють друге громадянство в острівних державах, зокрема у Вануату та Сан-Томе і Принсіпі. За даними російських ЗМІ, попит на такі паспорти у 2026 році різко зріс, оскільки вони можуть спростити міжнародні подорожі та отримання окремих європейських документів. Водночас придбання другого громадянства не гарантує безперешкодного в'їзду до країн Євросоюзу, адже кожна держава самостійно визначає правила в'їзду та видачі віз .

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Теги: Білорусь росія санкції нерухомість Литва майно

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