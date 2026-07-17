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Україна повернула ще двох підлітків – з окупації та з Росії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Україна повернула ще двох підлітків – з окупації та з Росії
За останній місяць вдалося визволити ще 13 дітей із окупованої Херсонщини
фото ілюстративне

Bring Kids Back: підлітку з Херсонщини після допиту окупанти не повернули паспорт, дівчина кілька років прожила в РФ

Історії двох підлітків, розлучених із родинами через війну, оприлюднила ініціатива Bring Kids Back – повернення обох дітей стало можливим завдяки волонтерам і командам з евакуації, які допомогли їм дістатися підконтрольної Україні території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bring Kids Back.

Повномасштабне вторгнення підліток Влад зустрів на окупованій частині Херсонської області, де навчався у технікумі, а згодом влаштувався на один із місцевих складів. У 2023 році російські військові затримали хлопця та забрали на допит – після цього окупанти не повернули йому ані мобільний телефон, ані український паспорт.

Певний час Влад разом із мамою ще залишався на тимчасово окупованій території: родина не наважувалася виїжджати через небезпеку та складність маршруту. Рішення евакуюватися ухвалили лише тоді, коли майже всі сусіди залишили будинок. Безпечний маршрут допомогли організувати волонтери, а після проходження гуманітарного коридору на Волині Влад із мамою нарешті дісталися до батька.

Друга історія – про Марину з Київщини. Після початку повномасштабної війни батьки вирішили вивезти доньку до Росії, де жили їхні родичі, сподіваючись, що так родина буде в більшій безпеці. У Росії дівчина провела кілька років, увесь цей час мріючи повернутися в Україну. Через війну вона втратила зв'язок зі старшою сестрою, яка залишилася вдома.

Згодом Марині вдалося відшукати сестру, і та звернулася по допомогу до команди Helping to Leave, яка організувала повернення дівчини в Україну. Зустріла Марину саме старша сестра – зараз вони разом оформлюють дівчині перший український паспорт.

В ініціативі Bring Kids Back наголошують: після повернення дітей на них чекає не лише оформлення документів, а й психологічна та соціальна підтримка для поступової адаптації до мирного життя. Лише за останній місяць у межах ініціативи вдалося визволити ще 13 дітей із окупованої Херсонщини, а загалом за час роботи Bring Kids Back додому дісталися понад 2100 дітей, яких незаконно вивезла Росія.

«Попереду на молодих людей чекає процес адаптації та реінтеграції, – зазначили в Bring Kids Back. – Вони отримають необхідну підтримку та супровід для відновлення стабільного й безпечного життя».

Нагадаємо, у червні в Україну повернули ще чотирьох дітей, яких росіяни роками тримали в ізоляції та переслідували через рідних на фронті, а частину підлітків готували до примусової мобілізації в армію РФ.

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Теги: допит окупанти росія історія паспорт військові будинок росіяни батьки діти

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