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У Московській області впав винищувач СУ-57

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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У Московській області впав винищувач СУ-57
Причиною аварії називають технічну несправність
фото з соцмереж

Повідомляється, що пілот встиг катапультуватися

У районі підмосковного Звенигорода потерпів аварію російський військовий літак, повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ та соцмережі.

Падіння сталося на полі між мікрорайоном Шихово та селом Луцино.

За попередньою інформацією, мова йде про навчально-бойовий літак, який виконував тренувальний політ без озброєння на борту. Аварія сталася безпосередньо під час зльоту, а причиною інциденту могла стати технічна несправність.

У Московській області впав винищувач СУ-57 фото 1

Пілот встиг вчасно катапультуватися. Літак упав у безлюдній місцевості, тому руйнувань на землі та постраждалих серед цивільного населення немає.

Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил польотів або підготовки до них, наразі триває з'ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, навесні над окупованим Кримом зник російський військовий літак Ан-26. Зв'язок з літаком було втрачено під час планового перельоту над територією Криму.

Раніше повідомлялося про те, що літак Ан-22 розбився в Іванівській області РФ. На борту перебувало сім осіб. Падіння сталося в Фурмановському районі.

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Теги: росія соцмережі аварія літак

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