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СБУ за ніч уразила понад 10 військових, логістичних і паливних об'єктів Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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СБУ за ніч уразила понад 10 військових, логістичних і паливних об'єктів Росії
Уражено резервуарний парк нафтобази у населеному пункті В’язники Ставропольського краю
фото: скриншот з відео

«СБУ нарощує масштаб своїх далекобійних спецоперацій»

У ніч на 13 липня СБУ провела масштабну спецоперацію, одночасно завдавши ударів по низці військових, логістичних та паливних об’єктів на території РФ і тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Безпілотники уразили:

  • Два патрульні катери проєкту 12150 «Мангуст» в акваторії Чорного моря;
  • Ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням на авіабазі «Багерове» на тимчасово окупованій території АР Крим;
  • Три стаціонарні радіолокаційні станції, які використовувалися противником для виявлення безекіпажних катерів та ударних БпЛА;
  • Автомобільні пороми «Єйськ» та «Марія» на поромному терміналі «Крим» у Керчі;
  • Автомобільні пороми «Лаврентій» та «Панагія» у порту «Кавказ»;
  • Три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів у порту «Кавказ»;
  • Залізничний склад із цистернами на вантажній станції «Кавказ»;
  • Резервуарний парк нафтобази у населеному пункті В’язники Ставропольського краю РФ (відстань – 600 км).

«Одночасне ураження десятків цілей у різних віддалених локаціях за одну ніч свідчить про те, що СБУ нарощує масштаб своїх далекобійних спецоперацій. Критично важливі елементи військової та нафтової інфраструктури РФ палатимуть і надалі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 13 липня безпілотники атакували нафтобазу в Ставропольському краї РФ. Під удар потрапив резервуарний парк об'єкта.

Також уночі 13 липня оператори Сил безпілотних систем уразили 15 суден тіньового флоту РФ в Азовському морі.

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Теги: росія війна СБУ

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