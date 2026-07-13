СБУ за ніч уразила понад 10 військових, логістичних і паливних об'єктів Росії

«СБУ нарощує масштаб своїх далекобійних спецоперацій»

У ніч на 13 липня СБУ провела масштабну спецоперацію, одночасно завдавши ударів по низці військових, логістичних та паливних об’єктів на території РФ і тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Безпілотники уразили:

Два патрульні катери проєкту 12150 «Мангуст» в акваторії Чорного моря;

Ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням на авіабазі «Багерове» на тимчасово окупованій території АР Крим;

Три стаціонарні радіолокаційні станції, які використовувалися противником для виявлення безекіпажних катерів та ударних БпЛА;

Автомобільні пороми «Єйськ» та «Марія» на поромному терміналі «Крим» у Керчі;

Автомобільні пороми «Лаврентій» та «Панагія» у порту «Кавказ»;

Три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів у порту «Кавказ»;

Залізничний склад із цистернами на вантажній станції «Кавказ»;

Резервуарний парк нафтобази у населеному пункті В’язники Ставропольського краю РФ (відстань – 600 км).

«Одночасне ураження десятків цілей у різних віддалених локаціях за одну ніч свідчить про те, що СБУ нарощує масштаб своїх далекобійних спецоперацій. Критично важливі елементи військової та нафтової інфраструктури РФ палатимуть і надалі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 13 липня безпілотники атакували нафтобазу в Ставропольському краї РФ. Під удар потрапив резервуарний парк об'єкта.

Також уночі 13 липня оператори Сил безпілотних систем уразили 15 суден тіньового флоту РФ в Азовському морі.