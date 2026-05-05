Туреччина підняла ціни на посвідки на проживання для росіян: що відомо

Максим Бурич
Лише за останній рік країну залишили понад 11% мешканців із паспортами РФ
фото: СЗРУ/іллюстративне

Кроки Туреччини вписуються у ширшу політику демократичних країн

Турецька влада впровадила нові фінансові обмеження для громадян РФ, які планують тривале перебування в країні. Вартість оформлення посвідок на проживання (ікамет) зросла у понад десять разів, що стало частиною загальноєвропейської тенденції щодо обмеження присутності росіян за кордоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, суми в анкетах заявників змінилися кардинально. Якщо раніше річна туристична посвідка коштувала лише $44, то тепер її ціна злетіла до понад $620. Ще відчутнішим удар став для тих, хто планував затриматися на довший термін: дворічний дозвіл тепер обійдеться приблизно у $1284 замість колишніх $144.

Загальна сума платежу складається з вартості самої пластикової картки та основного збору за дозвіл. Для дітей ціна залишається нижчою приблизно на чверть, проте для російських родин загальний фінансовий тягар став критичним.

Статистика свідчить про стрімке скорочення російської діаспори в Туреччині. Якщо у січні 2023 року кількість росіян із посвідками перевищувала 154 тисячі (рекордний показник серед іноземців), то станом на квітень 2026 року їх залишилося лише 74 тисячі.

Лише за останній рік країну залишили понад 11% мешканців із паспортами РФ. Основними причинами є не лише здорожчання документів, а й адміністративні бар'єри, проблеми з банківськими переказами через санкції та загальне негативне ставлення до агресора на міжнародному рівні.

Кроки Туреччини вписуються у ширшу політику демократичних країн. Ряд держав уже впровадили ще жорсткіші заходи, зокрема Литва, Латвія та Чехія повністю призупинили первинну видачу посвідок на проживання для громадян РФ. У 2026 році до цього переліку приєдналася й Мальта, яка офіційно зупинила розгляд нових заявок від росіян та білорусів.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив про намір Анкари відновити переговорний процес між Україною та Росією і організувати зустріч лідерів обох держав.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

