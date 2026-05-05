Туреччина підняла ціни на посвідки на проживання для росіян: що відомо

Кроки Туреччини вписуються у ширшу політику демократичних країн

Турецька влада впровадила нові фінансові обмеження для громадян РФ, які планують тривале перебування в країні. Вартість оформлення посвідок на проживання (ікамет) зросла у понад десять разів, що стало частиною загальноєвропейської тенденції щодо обмеження присутності росіян за кордоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, суми в анкетах заявників змінилися кардинально. Якщо раніше річна туристична посвідка коштувала лише $44, то тепер її ціна злетіла до понад $620. Ще відчутнішим удар став для тих, хто планував затриматися на довший термін: дворічний дозвіл тепер обійдеться приблизно у $1284 замість колишніх $144.

Загальна сума платежу складається з вартості самої пластикової картки та основного збору за дозвіл. Для дітей ціна залишається нижчою приблизно на чверть, проте для російських родин загальний фінансовий тягар став критичним.

Статистика свідчить про стрімке скорочення російської діаспори в Туреччині. Якщо у січні 2023 року кількість росіян із посвідками перевищувала 154 тисячі (рекордний показник серед іноземців), то станом на квітень 2026 року їх залишилося лише 74 тисячі.

Лише за останній рік країну залишили понад 11% мешканців із паспортами РФ. Основними причинами є не лише здорожчання документів, а й адміністративні бар'єри, проблеми з банківськими переказами через санкції та загальне негативне ставлення до агресора на міжнародному рівні.

Кроки Туреччини вписуються у ширшу політику демократичних країн. Ряд держав уже впровадили ще жорсткіші заходи, зокрема Литва, Латвія та Чехія повністю призупинили первинну видачу посвідок на проживання для громадян РФ. У 2026 році до цього переліку приєдналася й Мальта, яка офіційно зупинила розгляд нових заявок від росіян та білорусів.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив про намір Анкари відновити переговорний процес між Україною та Росією і організувати зустріч лідерів обох держав.