Росіяни ракетою влучили в адмінбудівлю в Прилуках, поранено чоловіка
За минулу добу ворог п'ять разів обстріляв територію Чернігівської області,а всього було зафіксовано 22 вибухи
Вчора, 19 листопада, ввечері росіяни завдали ракетного удару по Чернігівщині. Одна із ракет влучила у адміністративну будівлю у Прилуках. Внаслідок обстрілів постраждав 70-річний чоловік, його доставили в лікарню. Про це повідомляє Чернігівська ОВА.
Як повідомили в ОВА, за добу ворог п'ять разів обстріляв територію Чернігівської області,а всього було зафіксовано 22 вибухи.
«Увечері 19 листопада російська ракета поцілила в адміністративну будівлю у Прилуках. На жаль, є поранений. 70-річний чоловік госпіталізований в Прилуцьку центральну міську лікарню. Внаслідок влучання сталася пожежа адмінбудівлі, пошкоджені вікна, автомобіль. На місці працювали рятувальники, медики, правоохоронці», – зазначили в ОВА.
Поліцейські зафіксували наслідки та зібрали докази чергового воєнного злочину окупантів.
Нагадаємо, у ніч на 20 листопада у Київські області, через атаку ворожих дронів, тривога тривала 11 годин. Наразі внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному із населених пунктів пошкоджено дитячий садок, школу, три адміністративні будівлі, два магазини, сільськогосподарську техніку. В будівлях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі.
У ніч на 20 листопада на Хмельниччині лунали вибухи під час повітряної тривоги. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило.
До відома, у середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про ймовірну масовану повітряну атаку, яка може статися вже сьогодні. З міркувань безпеки дипломатичне відомство буде закрито. Як наголосили в посольстві, громадянам США потрібно бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.
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