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Росіяни кажуть про другу за день атаку безпілотників на Смоленськ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни кажуть про другу за день атаку безпілотників на Смоленськ
Над Смоленськом нібито збито БпЛА
фото: tsn.ua (ілюстративне)

Влада країни-агресорки традиційно стверджує, що всі дрони було знищено

У російському Смоленську у неділю ввечері протиповітряна оборона нібито відбила атаку українських безпілотників. Про це повідомило міністерство оборони РФ у Telegram.

Зазначається, що в неділю 26 листопада, приблизно о 23:20 (за московським часом), засобами російської ППО начебто знищено український дрон над територією Смоленської області.

Українська влада наразі не коментувала цю інормацію.

Нагадаємо, що в ніч на 26 листопада одразу кілька регіонів Росії опинилися під масованим ударом дронів. Російська влада традиційно заявила, що всі цілі були «усіпшно збиті».

Українська розвідка заявила, що атакувала в ніч проти 26 листопада області Росії у відповідь на масований наліт «Шахедів» на Київ, який відбувся напередодні. 

Зокрема, у Тулі нібито були знищені три дрони. Один із них втратив управління після начебто успішної роботи ППО і врізався у житлову багатоповерхівку. Унаслідок цього постраждала одна людина.

Крім того, у Смоленську заявили про вибухи в районі авіаційного заводу. Міноборони РФ стверджує, що «усі 20 БпЛА збито».

Також у Росії казали про спробу масованої атаки безпілотників на Москву. 

Теги: росія вибух безпілотник

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