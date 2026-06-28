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У Москві на даху житлового комплексу встановили ППО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Москві на даху житлового комплексу встановили ППО
ЖК «Авеню 77» є найвищою спорудою в районі Чертаново
фото: Astra

ППО встановили на даху житлового комплексу «Авеню 77», який розташований за 12 км на захід від Московського нафтопереробного заводу

У московському районі Чертаново на даху житлового комплексу «Авеню 77» зафіксували встановлення комплексу протиповітряної оборони. Про це пише «Главком» із посиланням на Astra.

Процес доставки обладнання на висотну будівлю за допомогою гелікоптера зафіксував на фотографії підписник Astra 26 червня. За результатами аналізу OSINT-фахівців, на дах висотки, ймовірно, монтували зенітний ракетний комплекс «Панцирь-СМД-Е». Раніше, 19 червня, очевидці вже публікували кадри, на яких гелікоптер встановлював на цю ж будівлю платформу, що, очевидно, призначалася для майбутнього комплексу ППО.

У Москві на даху житлового комплексу встановили ППО фото 1
фото: Astra

ЖК «Авеню 77» є найвищою спорудою в районі Чертаново і розташований приблизно за 13 км на південь від Кремля, а також за 12 км на захід від Московського нафтопереробного заводу в Капотні, який уже неодноразово зазнавав атак.

У Москві на даху житлового комплексу встановили ППО фото 2
фото: Astra

Зенітний ракетний комплекс надмалої дальності «Панцирь-СМД-Е» розроблений спеціально для протидії безпілотним літальним апаратам. На відміну від базової модифікації «Панцирь-С1», ця модель позбавлена автоматичних гармат і працює виключно з ракетами малого та середнього радіуса дії: ТКБ-1055 «Гвоздь» із дальністю ураження до 7 км та 95Я6, здатними збивати цілі на відстані до 20 км. Радіус виявлення об'єктів цим комплексом становить до 24 км. До цього випадки розміщення систем «Панцирь-СМД-Е» на дахах московських будівель уже фіксували на бізнес-центрі Nordstar Tower та житловому комплексі «Дом в Сокольниках».

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков після масштабної атаки безпілотників на Москву заявив, що російська система протиповітряної оборони демонструє «високі показники роботи».

Крім того, речник Кремля повторив, що Росія нібито готова до переговорів з Україною, однак водночас запевнив, що удари по українських об'єктах продовжаться. «Росія продовжить нанесення ударів по об'єктах в Україні», – заявив Пєсков.

До слова, після масштабної атаки українських безпілотників і пожеж на Московському НПЗ у Капотні російські соцмережі заполонили панічні та саркастичні коментарі. Жителі столиці РФ скаржаться на нові удари, ставлять під сумнів заяви влади про «знищення всіх українських дронів» і згадують обіцянки про «Київ за три дні».

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ.

Зеленський також зазначив, що цими днями українські партнери відзначали «влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій». «Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії», – підсумував глава держави.

Варто зазначити, що вранці 18 червня безпілотники знову атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Окрім НПЗ, у мережі з'являються повідомлення про займання на інших промислових об'єктах і підприємствах у Московській області.

У мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонаціїодного з резервуарів із паливом.

Теги: росія Москва системи ППО

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