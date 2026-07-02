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Окупанти зіткнулися з новими наслідками паливної кризи

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Окупанти зіткнулися з новими наслідками паливної кризи
Росіяни кинулися встановлювати ГБО через дефіцит бензину
фото: росЗМІ

Дефіцит бензину спровокував ажіотажний попит на газобалонне обладнання, однак ціни на нього різко зросли, а черги розтягнулися на кілька місяців

Паливна криза в Росії спричинила різке зростання попиту на встановлення газобалонного обладнання (ГБО) для автомобілів. Водночас спроба водіїв перейти на газ обернулася новими проблемами: виник дефіцит обладнання, а його вартість майже подвоїлася. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ. 

Через нестачу бензину газобалонне обладнання знову стало одним із найзатребуваніших товарів на російському ринку. Виробники та автосервіси не встигають задовольняти підвищений попит.

Російські ЗМІ повідомляють, що у червні кількість звернень щодо переобладнання автомобілів на газ була на 35% більшою, ніж у березні-квітні.

Через ажіотаж запис на встановлення ГБО вже розписаний на найближчі три місяці. Крім того, майстерні, які займаються переобладнанням автомобілів, повідомляють про дефіцит необхідного обладнання. За їхніми словами, постачальники не були готові до такого різкого збільшення попиту, тому складські запаси швидко вичерпалися.

На цьому тлі вартість комплектів газобалонного обладнання майже подвоїлася. Водночас найбільший виробник такої продукції – «Новогрудський завод газової апаратури» – також не може впоратися з великою кількістю замовлень.

Наразі встановлення ГБО без урахування витрат на його реєстрацію коштує росіянам від 53 до 90 тис. рублів. Експерти ринку зазначають, що за нинішніх умов дефіцит комплектуючих може зберігатися ще тривалий час, якщо попит на переобладнання автомобілів залишатиметься високим.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово. За даними Генерального штабу ЗСУ, зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею. Попередньо було уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6. Ступінь завданих збитків уточнюється.

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Теги: росія газ бензин

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