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На кордоні між Канадою та США пролунав потужний вибух (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На кордоні між Канадою та США пролунав потужний вибух (відео)
Неназвані джерела Fox News заявили, що автомобіль намагався прорватися до будівлі прикордонної служби
фото: скріншот з відео

Американське Федеральне бюро розслідувань почало встановлювати обставини інциденту

На кордоні між Канадою та Сполученими Штатами Америки пролунав вибух. Він стався на мосту Rainbow Bridge біля Ніагарського водоспаду. Про це повідомляє CNN і Fox News.

Американське Федеральне бюро розслідувань почало встановлювати обставини інциденту у координації з місцевими, державними та федеральними правоохоронними органами.

Мер Ніагара-Фолс Джим Діондаті розповів, що, за попередніми даними, вибухнув автомобіль. Він намагався в'їхати на американський бік кордону. Після цього міст Rainbow Bridge перекрили.

Неназвані джерела Fox News заявили, що автомобіль намагався прорватися до будівлі прикордонної служби. У ньому знаходилися вибухові речовини.

За даними видання, в результаті інциденту двоє людей, які перебували в машині, загинули. Ще один співробітник прикордонної служби отримав поранення. 

Джерела Fox News додають, що вибух міг стати наслідком спроби терористичного акту. Так, після інциденту міжнародні пункти перетину кордону між Канадою та Західним Нью-Йорком було закрито.

Теги: США міст вибух Канада ФБР

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