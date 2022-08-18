Росіяни влаштували пікет посольств США та Британії із цинічними вимогами (відео)

Працівники посольств такого лицемірства ще не бачили

Громадяни країни-терористки хочуть припинення постачання зброї в України, бо... їхніх нею окупантів калічать

У столиці країни-окупантки РФ відбувся пікет перед посольствами Великобританії та США. Молоді люди назвали цинічну акцію «підтримкою мирних жителів Донбасу, які стали жертвами підриву на протипіхотних мінах».

Перед амбасадами «пікетувальники» заявляли, що буцімто «Україна застосовує заборонені Женевською конвенцією озброєння проти мирних жителів Донбасу, а колективний Захід у відповідь мовчить». Із собою на «пікет» росіяни принесли плакати – начебто «докази жорстокості та безпринципності українських нацистів».

Щоправда, про те, чому окупанти вже пів року масово вбивають українців, використовують мешканців так званих «ЛНР» і «ДНР» як гарматне м'ясо і гатять по Україні забороненими світовою спільнотою фосфорними та касетними снарядами – чомусь промовчали.

Нагадаємо, російська загарбницька армія використовує ув'язнених для виявлення вогневих позицій Збройних сил України.

Нещодавно полонений штурмовиками 128 бригади росіянин розповів, що «командиры отправили нас сюда «как галимое мясо».

Також самі ж окупанти зізнаються рідним, що використовують заборонені боєприпаси.