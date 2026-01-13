Головна Світ Соціум
Російська розвідка назвала Вселенського патріарха «антихристом»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Розвідка заявляє, що патріарх Варфоломій намагається витіснити «руське православ'я» з Латвії, Литви та Естонії

Служба зовнішньої розвідки (СВР) РФ оприлюднила офіційну заяву, у якій вдалася до різких образ та звинувачень на адресу Константинопольського патріарха Варфоломія. У пресрелізі відомства главу Константинопольського патріархату називають «антихристом у рясі» та «дияволом у плоті», звинувачуючи його у розкольницькій діяльності, пише «Главком».

За твердженням російської розвідки, Варфоломій, який раніше надав автокефалію Православній церкві України, тепер спрямував зусилля на країни Балтії. СВР заявляє, що патріарх намагається витіснити «руське православ'я» з Латвії, Литви та Естонії, створюючи там підконтрольні Константинополю структури та переманюючи священників і вірян Московського патріархату.

У заяві СВР йдеться, що патріарха підтримують британські спецслужби, влада балтійських країн, а також місцеві «націоналісти та неонацисти». Крім того, російська розвідка приписує Варфоломію плани щодо надання автокефалії Чорногорській православній церкві, що розцінюється як спроба нанести удар по Сербській православній церкві. Завершується документ цитатою з Нагірної проповіді про лжепророків, які «приходять в овечій шкурі, а всередині – вовки хижі».

Варто зазначити, що патріарх Варфоломій у 2019 році підписав Томос про автокефалію ПЦУ, а після 24 лютого 2022 року відкрито засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Як відомо, українські церкви під час війни демонструють обережну та спокійну поведінку. Проте вона має бути сміливішою в умовах повномасштабної війни. З таким закликом до українських церков звернувся в інтерв'ю «Главкому» дисидент, політв'язень часів СРСР, філософ та релігієзнавець Мирослав Маринович.

На думку Мирослава Мариновича, сьогодні Українській церкві притаманна обережність, однак в умовах війни варто діяти інакше. «Нинішній час війни і складнощів вимагає іншого характеру християнства – сміливого, переконливого, яке не звертає увагу на обережність, натомість вміє і владі, і суспільству сказати важливі речі», – сказав він.

До слова, з 2022 по 2025 рік майже 1,4 тисячі релігійних громад в Україні ухвалили рішення про перехід з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. 

Загалом за цей період зміну канонічної та організаційної підлеглості підтримали 1378 релігійних громад. Найбільше таких рішень було ухвалено у 2022 році – 483 громади. У 2023 році до Православної церкви України приєдналася 471 громада, у 2024 році – 233, а у 2025 році – 191.

Теги: розвідка Вселенський патріарх Варфоломій релігія

