Лідери США та Німеччини обговорювали підтримку України

Джо Байден підкреслив важливість продовження роботи з реалізації Спільної заяви США і Німеччини про підтримку України

Байден на зустрічі з Меркель заговорив про енергетичну безпеку

Президент США Джо Байден зустрівся з в. о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель і віцеканцлером, кандидатом на посаду глави німецького уряду Німеччини Олафом Шольцем. На зустрічі Байден підняв питання підтримки України. Про це інформує пресслужба Білого дому.

Він привітав канцлерку Меркель із більш ніж 16-річним керівництвом із питань, що мають важливе значення для спільної безпеки і процвітання, а також для трансатлантичних відносин.

«Байден підкреслив важливість продовження роботи з реалізації Спільної заяви США і Німеччини про підтримку України та європейської енергетичної безпеки, щоб Росія не могла маніпулювати потоками природного газу в шкідливих політичних цілях», – йдеться в повідомленні.

Також лідери обговорили ситуацію в Афганістані, в тому числі зусилля щодо забезпечення продовження гуманітарної допомоги. Президент Байден подякував Німеччині за те, що вона прийняла 35 тис. афганців, які переїхали в США.

Нагадаємо, раніше радник Байдена заявив, що «Північний потік – 2» до весни не запрацює.

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