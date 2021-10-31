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    Лідери США та Німеччини обговорювали підтримку України

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    Джо Байден підкреслив важливість продовження роботи з реалізації Спільної заяви США і Німеччини про підтримку України - Лідери США та Німеччини обговорювали підтримку України
    Джо Байден підкреслив важливість продовження роботи з реалізації Спільної заяви США і Німеччини про підтримку України
    Фото: ЕРА

    Байден на зустрічі з Меркель заговорив про енергетичну безпеку

    Президент США Джо Байден зустрівся з в. о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель і віцеканцлером, кандидатом на посаду глави німецького уряду Німеччини Олафом Шольцем. На зустрічі Байден підняв питання підтримки України. Про це інформує пресслужба Білого дому.

    Він привітав канцлерку Меркель із більш ніж 16-річним керівництвом із питань, що мають важливе значення для спільної безпеки і процвітання, а також для трансатлантичних відносин.

    «Байден підкреслив важливість продовження роботи з реалізації Спільної заяви США і Німеччини про підтримку України та європейської енергетичної безпеки, щоб Росія не могла маніпулювати потоками природного газу в шкідливих політичних цілях», – йдеться в повідомленні.

    Також лідери обговорили ситуацію в Афганістані, в тому числі зусилля щодо забезпечення продовження гуманітарної допомоги. Президент Байден подякував Німеччині за те, що вона прийняла 35 тис. афганців, які переїхали в США.

    Нагадаємо, раніше радник Байдена заявив, що «Північний потік – 2» до весни не запрацює.

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    Теги: США Джозеф Байден Ангела Меркель
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    Лідери США та Німеччини обговорювали підтримку України