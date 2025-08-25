Головна Світ Політика
ISW проаналізував заяви Лаврова про переговори з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
ISW проаналізував заяви Лаврова про переговори з Україною
Лавров дав зрозуміти, що будь-яка зустріч на рівні лідерів буде марною, якщо Україна не поступиться РФ
фото з відкритих джерел

Аналітики стверджують, що глава російського МЗС, імовірно, намагається приховати порушення Будапештського меморандуму

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про категоричне неприйняття Кремлем пропонованих США ініціатив щодо встановлення миру в Україні. Таким чином дипломат спробував відвернути увагу від небажання Кремля йти на компроміс або брати участь у переговорах за запропонованим президентом США Дональдом Трампом графіком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Очільник МЗС заявив, що російські чиновники роз'яснювали військові цілі Росії під час зустрічей із Трампом та іншими чиновниками США, а також публічно. «Це свідчить про те, що публічні заяви Росії про війну відображають ті самі думки, які російські офіційні особи прагнуть донести на закритих зустрічах», – кажуть аналітики, зазначаючи, що військові цілі Росії не змінилися.

Лавров продовжував спроби представити президента України Володимира Зеленського як перешкоду на шляху до міцного миру в Україні, щоб відвернути увагу від небажання Кремля йти на компроміс або вести переговори за запропонованим президентом США Дональдом Трампом графіком. Міністр звинуватив українського президента у тому, що «він не збирається обговорювати жодні території», навмисно перекручуючи нещодавні публічні заяви Зеленського в протилежному ключі.

Лавров також дав зрозуміти, що будь-яка зустріч Зеленського і Путіна буде марною, натякаючи на те, що Путін не бажає зустрічатися із Зеленським, якщо Україна не поступиться Росії. Глава МЗС Росії також заявив про нібито нелегітимність Зеленського, намагаючись виправдати відмову Росії брати участь у мирному процесі та підписати мирну угоду з Україною.

«Лавров продовжує багатомісячні спроби Кремля скористатися юридично зумовленою нездатністю України провести вибори під час війни і навмисно спотворювати Конституцію і закони України... Лавров, імовірно, намагається впровадити ці виправдання неучасті в мирному процесі в американський інформаційний простір, намагаючись схилити політику США і громадську думку на користь Росії», – йдеться заяві Інституту вивчення війни.

Аналітики стверджують, що Лавров, імовірно, намагається приховати порушення Росією Будапештського меморандуму в 2014 і 2022 роках в інтерв'ю для американської аудиторії, щоб домогтися укладення майбутньої угоди про гарантії безпеки, в якій Росію буде вказано в якості держави-гаранта.

«У ISW продовжують оцінювати, що надання Росії права вето щодо західних гарантій безпеки дасть змогу Кремлю послабити здатність України протистояти новому російському вторгненню, не даючи Україні можливості укладати угоди про безпеку, що зобов'язують, подібні до тих, які обговорюють нині, збільшувати й модернізувати її збройні сили та отримувати підтримку від партнерів України», – пояснюють фахівці.

Нагадаємо, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію.

Російський міністр каже, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Теги: Сергій Лавров переговори ISW

