Каспаров пояснив, як вибити імперську дурість із голів росіян

За словами російського опозиційного політика, для змін в Росії необхідна перемога України

Український прапор, піднятий у Севастополі – єдиний спосіб вибити імперську дурість зі свідомості росіян. Про це заявив російський опозиційний політик і засновник форуму «Вільна Росія» Гаррі Каспаров у розмові з журналістом Віталієм Портниковим.

За словами російського опозиційного політика, для змін в Росії необхідна перемога України, яка включає повне відновлення територіальної цілісності.

«У перші ж дні після повномасштабного вторгнення я казав, що вибити імперську дурість з голови російського населення можна лише одним способом – підняти український прапор у Севастополі», – заявив Каспаров.

За його словами, ніщо інше не переконає більшість росіян у тому, що імперія мертва.

«Дуже важливо вбити в їхній голові ідею імперії. Це не проблема Путіна. Путіна піде, як тільки стане зрозуміло, що вся імперська ідея виявилася химерою. Потрібна нищівна військова перемога», – додав Гаррі Каспаров.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» російський опозиційний політик Гаррі Каспаров заявив, що немає кримського міфу – нема Путіна. А будь-яка диктатура базується на міфології. Крим – основа путінської міфології після 2014 року. Просування українських військ до Севастополя змінюватиме громадську думку в Росії.

До слова, російський опозиційний політик та 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров був внесений Росією до списку терористів та екстремістів.