  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Байден обіцяє, що Україна матиме достатньо зброї

    Джо Байден 11 березня поспілкувався з Володимиром Зеленським&nbsp; - Байден обіцяє, що Україна матиме достатньо зброї
    Джо Байден 11 березня поспілкувався з Володимиром Зеленським 
    фото: Білий дім

    США готові допомагати Україні зброєю та грошима

    Президент США Джо Байден пообіцяв, що потурбується про те, щоб в України було достатньо зброї для захисту від Росії. Про це він заявив під час виступу 11 березня у Білому домі.

    «Я хочу внести ясність: ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від російських військ, що вторглися. Ми це зробимо. Ми надішлемо гроші, їжу і допомогу, щоб врятувати український народ», – сказав Байден.

    Сьогодні ж відбулася телефонна розмова між українським та американським президентами. Як поінформував Володимир Зеленський, розмова стосувалася оборони.

    «Провів предметну розмову з президентом США. Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію», – написав Зеленський.

    Також Байден заявив, що США дадуть відповідь на будь-який крок РФ, якщо це буде загрожувати НАТО. Навіть якщо це призведе до світової війни. Фактично, президент Байден зробив заяву, що США готові вести третю світову війну, щоб захистити «кожен дюйм» території НАТО в разі нападу з боку Росії і Путіна.

    Також Байден заборонив поставку доларів до РФ. Він наголосив, що громадяни США не фінансуватимуть війну Путіна. Байден зазначив, що в Міністерстві фінансів будуть ретельно стежити за будь-якими спробами обійти або порушити санкції, пов'язані з Росією. У тому числі й за допомогою віртуальної валюти.

    Нагадаємо, 11 березня Байден зробив заяву: під заборону потрапили горілка, морепродукти і діаманти з Росії. У Білому домі розповіли, що заборона на експорт предметів розкоші включає коштовні годинники, машини та «інші товари, які часто купує російська еліта».

    Раніше Командувач військ США Тод Волтерс заявив, що найефективнішим способом підтримки України будуть додаткові засоби протиповітряної оборони та протитанкові засоби.

    Дуже важливо також, що Конгрес США виділив $13,6 млрд на допомогу Україні та Європі.

    Читайте також:
    Теги: Росія США Джозеф Байден НАТО зброя санкції війна гроші Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Байден обіцяє, що Україна матиме достатньо зброї