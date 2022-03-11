Байден обіцяє, що Україна матиме достатньо зброї

США готові допомагати Україні зброєю та грошима

Президент США Джо Байден пообіцяв, що потурбується про те, щоб в України було достатньо зброї для захисту від Росії. Про це він заявив під час виступу 11 березня у Білому домі.

«Я хочу внести ясність: ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від російських військ, що вторглися. Ми це зробимо. Ми надішлемо гроші, їжу і допомогу, щоб врятувати український народ», – сказав Байден.

Сьогодні ж відбулася телефонна розмова між українським та американським президентами. Як поінформував Володимир Зеленський, розмова стосувалася оборони.

«Провів предметну розмову з президентом США. Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію», – написав Зеленський.

Також Байден заявив, що США дадуть відповідь на будь-який крок РФ, якщо це буде загрожувати НАТО. Навіть якщо це призведе до світової війни. Фактично, президент Байден зробив заяву, що США готові вести третю світову війну, щоб захистити «кожен дюйм» території НАТО в разі нападу з боку Росії і Путіна.

Також Байден заборонив поставку доларів до РФ. Він наголосив, що громадяни США не фінансуватимуть війну Путіна. Байден зазначив, що в Міністерстві фінансів будуть ретельно стежити за будь-якими спробами обійти або порушити санкції, пов'язані з Росією. У тому числі й за допомогою віртуальної валюти.

Нагадаємо, 11 березня Байден зробив заяву: під заборону потрапили горілка, морепродукти і діаманти з Росії. У Білому домі розповіли, що заборона на експорт предметів розкоші включає коштовні годинники, машини та «інші товари, які часто купує російська еліта».

Раніше Командувач військ США Тод Волтерс заявив, що найефективнішим способом підтримки України будуть додаткові засоби протиповітряної оборони та протитанкові засоби.

Дуже важливо також, що Конгрес США виділив $13,6 млрд на допомогу Україні та Європі.

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