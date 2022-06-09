Росія стандартизувала підняття прапора у школах

Церемонія підняття прапора відбуватиметься у всіх школах Росії на початку кожного навчального тижня

У школах Росії церемонія підняття державного прапора під державний гімн буде проводитись за єдиним стандартом, повідомив голова Міносвіти Росії Сергій Кравцов.

Стандарт щодо гімну та підіймання прапора у школах російський міністр підписав 9 червня.

«Цей стандарт узгоджений з головою Педагогічної ради при президенті, у ньому описано порядок проведення церемонії підняття та встановлення прапора, герба нашої країни, на цей стандарт чекають школи», – сказав Кравцов.

За словами міністра, про запровадження такого стандарту відомство просили вчителі.

Відповідно до стандарту, з 1 вересня всім школам Росії рекомендовано розпочинати кожного навчального тижня з церемонії підняття державного прапора. Кравцов нагадав, що окремі школи вже навесні почали проводити таку церемонію за власною ініціативою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти переводять освіту в Маріуполі на російську програму. Окупаційна адміністрація планує, що з вересня система освіти в Маріуполі повністю перейде на російські стандарти та російські програми.

Також стало відомо, що практично усі працівники шкіл та дитсадків окупованого Енергодара відмовилися працювати під орудою російських окупантів. Як повідомив міський голова Дмитро Орлов, рашисти обійшли усі навчальні заклади Енергодара, «намагаючись зібрати освітян для подальшої організації навчального процесу на своїх умовах». Але керівники усіх шкіл та дитсадків відмовилися працювати за російськими правилами.



