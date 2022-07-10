Росія заблокувала сайт німецького видання, яке звільнило Овсяннікову

«Роскомнагляд» вирішив, що сайт «містить заклики до масових заворушень»

Російський регулятор «Роскомнагляд» на вимогу генеральної прокуратури Росії заблокував доступ до сайту німецького видання Die Welt. Про це повідомляє агентство «ТАСС».

Про блокування свідчать дані сервісу відомства для перевірки обмеження доступу до сайтів або сторінок сайтів в інтернеті.

У «Роскомнагляді», це було зроблено «відповідно до регламенту блокування сайтів, що містять заклики до масових заворушень, екстремізму, участі у незаконних масових акціях».

Die Welt (назва перекладається як «Світ») – щоденна газета, яка виходить у Німеччині з 1946 року. Наклад паперового видання складає понад 250 тисяч екземплярів. У концерну Die Welt є також телеканал та інтернет-портал.

Після початку війни Росії в Україні Die Welt активно розвиває свою російськомовну службу. Видання неодноразово засуджувало вторгнення Росії в Україну, більшість публікацій російською мовою в ньому присвячено саме російсько-українському конфлікту та його сприйняттю в Європі.

У Die Welt проходила тримісячне стажування колишня редакторка російського «Першого каналу» Анастасія Овсяннікова, яка виступила в прямому ефірі з антивоєнним плакатом і після цього залишила Росію.

На початку липня стало відомо, що Овсяннікова була звільнена з роботи у німецькому виданні Die Welt.



