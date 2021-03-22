Російська авіація обстріляла сирійський Ідліб, є жертви

Росія завдала авіаударів по території навпроти прикордонного переходу з Туреччиною

Внаслідок ударів російської авіації у сирійській провінції Ідліб один цивільний загинув, двоє поранені.

Про це повідомляє CNN Türk.

«Росія завдала авіаударів по території навпроти прикордонного переходу «Бабуль Хава» в районі Сармада сирійської провінції Ідліб, яка межує з районом Рейханли турецької провінції Хатай», – інформує телеканал.

За підтвердженими даними, внаслідок цих авіаударів одна цивільна особа загинула, двоє дістали поранення.

Варто нагадати, що 6 березня 2020 року в сирійській провінції Ідліб почав діяти режим припинення вогню, який у Москві узгодили президенти Реджеп Тайїп Ердоган і Володимир Путін.

До слова, 20 березня турецький бойовий літак завдав удару по контрольованих курдами позиціях на півночі Сирії.

8 березня турецькі військові підрозділи випустили кілька ракет по контрольованих курдами районах на півночі сирійської провінції Алеппо.

Нагадаємо, на початку жовтня 2020 року, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив розпочати нову військову операцію, якщо курдські формування не будуть виведені з півночі Сирії.