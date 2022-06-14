Російське місто відновило пам’ятник «засновнику України»

Росія почала відновлювати знесені раніше пам'ятники Леніну і на власній території

На відкриття відновленого монументу прийшли «піонерки» пенсійного віку

На Росії, в уральському місті Кушва, був повернутий на порожній постамент пам’ятник лідеру російських більшовиків Володимиру Леніну. Про це пише місцеве видання 66.ru.

Монумент знесли після розпаду СРСР, 1993 року. Увесь цей час постамент стояв порожнім, а через 29 років після декомунізації статую вождя російських комуністів вирішили повернути на місце.

ЗМІ пишуть, нібито ідея відновити комуністичний монумент належить ветеранським організаціям. Вони начебто і збирали гроші на цей проєкт.

На церемонії відкриття відновленого монументу зібралися жінки пенсійного віку у червоних пілотках та галстуках, які за часів СРСР носили піонери (так у Радянському Союзі називали членів скопійованої зі скаутської організації комуністичної структури для школярів).

Під час церемонії відкриття один із організаторів цього дійства, який власне і намагався урочисто відкрити відновлену скульптуру, мало не впав при спробі дістатися до п’єдесталу.

Відтепер у Кушві є як пам'ятник імператору Олександру ІІІ, так монумент Володимиру Леніну, режим якого знищив сина Олександра ІІІ, останнього російського імператора Миколу ІІ.

Нагадаємо, що 2021 року президент Росії Володимир Путін заявив, що Ленін буцімто створив Україну. Ця заява викликала знущально-саркастичну реакцію українських політиків та спровокувала численні жарти у соцмережах.

Після початку війни пам’ятники Леніну росіяни відновлюють і на захопленому Півдні України. Зокрема, так сталося у Генічеську.

Пізніше карликову скульптуру лідера російських комуністів першої половини ХХ століття встановили на тротуарі у Мелітополі.

Додамо, що в російській столиці на головній площі країни відновили радянську традицію «приймати у піонери». П’ять тисяч неповнолітніх росіян змушені були клястися у «вірності справі Леніна»/