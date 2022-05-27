Захід може дозволити російським олігархам платити за вихід з-під санкцій, – Associated Press

Наші союзники зацікавлені в тому, щоб олігархи відмежувалися від Путіна і забезпечували фінансування України

Західні союзники обмірковують, чи можна дозволити російським олігархам вийти з-під санкцій, фактично відкупитися та використати ці гроші на відбудову України. Про це повідомляє Associated Press.

Фріланд підняла це питання після того, як з нею поговорили про це олігархи, сказав виданню один чиновник. Канадська міністерка знає деяких російських олігархів ще з часів, коли вона була журналістом у Москві.

При цьому наголошується, що українська сторона в курсі таких обговорень. Захід зацікавлений в тому, щоб олігархи відмежувалися від президента Росії Путіна і водночас забезпечували фінансування України.

«Ми б не говорили про це, якби не було розуміння з боку українців. Ми маємо знати, що це працює і для них», – додав чиновник.

Наразі це всього лише ідея, але західні союзники проявили інтерес. Ця пропозиція могла б допомогти усунути юридичні перешкоди в таких країнах, як Німеччина, де планка для конфіскації заморожених активів дуже висока.

Чиновник говорив із ЗМІ на умовах анонімності, оскільки не мали права публічно говорити про внутрішні дискусії G7.

Пропозиція була висунута в контексті надання Україні додаткових грошей і обговорення того, як заморожені кошти та активи олігархів можуть бути джерелом коштів.

Раніше ми повідомляли, що міністерка фінансів Канади Христя Фріланд розповіла своїм шістьом колегам-міністрам, що їй дзвонять російські олігархи, які перебувають у західних списках санкцій, і дуже ними незадоволені.

Нагадаємо, чотири країни ЄС закликають віддати заморожені активи РФ на відновлення України.

До слова, США допоможуть РФ наблизитися до дефолту: йдеться про важливий дозвіл.

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