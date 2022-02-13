Tesla відкличе ще понад 26 тисяч електромобілів. Названо причину

Американський виробник електромобілів відкликає понад 26 тисяч автівок через дефекти програмного забезпечення

Компанія Tesla Ілона Маска відкличе у США ще 26 681 електричний автомобіль у зв’язку з дефектом програмного забезпечення. Про це повідомляє телеканал CNBC.

Tesla відкликає 26 681 автомобіль через несправне програмне забезпечення для розморожування лобового скла.

Йдеться про деякі електрокари Model 3 (2021−2022 рр. випуску), Model S, Model X та Model Y (2020−22).

За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), помилка у програмному забезпеченні авто, що спричиняє погану роботу розморожувача лобового скла, може збільшити ризик збою та зменшити видимість водія на дорозі. Такий дефект може збільшити і ризик аварії на дорозі.

Tesla пропонує власникам безкоштовне дистанційне оновлення програмного забезпечення у відповідь на відкликання. Листи-сповіщення буде надіслано власникам цих електрокарів 1 квітня.

Минулого тижня компанія відкликала понад 800 000 автомобілів через проблему з ременем безпеки. У грудні вона відкликала 475 тисяч автомобілів для вирішення проблем з камерою заднього огляду та багажником.

Електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.