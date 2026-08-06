Американські спецслужби перевіряли Трампа на зв'язки з Росією: розсекречено документи

Білий дім оприлюднив документи ФБР, які розкривають, чому американські спецслужби перевіряли президента США на можливі зв'язки з Росією

Білий дім оприлюднив раніше засекречені документи Федерального бюро розслідувань, які стосуються таємного розслідування щодо можливих зв'язків президента США Дональда Трампа з Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Білого дому.

Із документів випливає, що у травні 2017 року ФБР відкрило кримінальне розслідування під кодовою назвою Oxferd Comma після звільнення директором бюро Джеймса Комі.

Слідчі перевіряли версію про те, що новообраний президент США міг свідомо або несвідомо діяти в інтересах уряду Російської Федерації. Водночас у внутрішніх матеріалах зазначено, що значна частина агентів ФБР не підтримувала припущення, яке стало підставою для початку слідчих дій.

У документі від 16 травня 2017 року йдеться, що ФБР розпочало повноцінне розслідування через обґрунтовану підозру, що Трамп міг діяти в інтересах Росії, а такі дії потенційно могли становити загрозу національній безпеці США або порушувати федеральне законодавство.

При цьому документи свідчать, що на момент відкриття справи правоохоронці не мали підтверджень змови між Росією та передвиборчим штабом Трампа під час президентської кампанії 2016 року.

Згодом спеціальний прокурор Джон Дарем у звіті, який Міністерство юстиції США оприлюднило у 2023 році, дійшов висновку, що ФБР не мало достатніх підстав навіть для відкриття первинного розслідування Crossfire Hurricane, яке стосувалося ймовірних зв'язків кампанії Трампа з Росією.

Справу Oxferd Comma закрили 9 квітня 2019 року після того, як слідство не знайшло доказів того, що Дональд Трамп був пов'язаний із Росією.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що між Дональдом Трампом та міністром війни США Пітом Гегсетом виник конфлікт через гострий дефіцит боєприпасів. За даними The Washington Post, нестача ракет уже впливає на військові рішення Вашингтона, зокрема щодо Ірану та постачання засобів протиповітряної оборони Україні.