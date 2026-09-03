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Вибух у порту Сочі. Стало відомо, яку ціль уразили українські військові

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Вибух у порту Сочі. Стало відомо, яку ціль уразили українські військові
Момент потужного вибуху в порту Сочі
фото: Supernova+

Український морський дрон атакував російське судно забезпечення Nefrit

Військово-Морські сили ЗСУ уразили російське багатоцільове судно забезпечення Nefrit у порту Сочі. Для атаки українські військові застосували морський безекіпажний катер. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис ВМС.

За інформацією військових, у районі судна після атаки зафіксували потужний вибух та задимлення.

Nefrit входить до російської морської та енергетичної інфраструктури. Судно забезпечувало нафтогазові операції, обслуговувало офшорні об'єкти, перевозило вантажі та персонал, а також виконувало підводно-технічні роботи.

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У ВМС наголосили, що діяльність судна забезпечувала підтримку російської воєнної економіки та сприяла фінансуванню агресії проти України. Військові зазначили, що ураження Nefrit має послабити логістику, спеціальні спроможності та воєнно-економічну інфраструктуру Росії.

«ВМС ЗС України продовжують позбавляти ворога ресурсів і спроможностей для ведення війни та вкотре доводять: навіть російський тил – не безпечна гавань», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін практично припинив відвідувати місто Сочі, яке тривалий час було одним із його улюблених курортів. Причиною стали побоювання за власну безпеку на тлі посилення українських ударів дронами. Особливе занепокоєння Кремля викликали атаки поблизу президентської резиденції «Бочаров Ручей». 

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Теги: вибух росія військові корабель Україна порт ВМС море

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