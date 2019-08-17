Розмови по телефону за кермом хочуть прирівняти до п’яної їзди



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Більш суворе покарання за подібні порушення може знизити кількість аварій на дорогах

Британські парламентарії пропонують внести зміни в законодавство, яке забороняє використання мобільних телефонів за кермом.

Про це повідомляє Motor Media Review.

Комітет з питань транспорту (Commons Transport Select Committee) британського парламенту закликав до більш жорстких заходів у боротьбі проти використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом.

На думку депутатів, більш суворе покарання за подібні порушення може знизити кількість аварій на дорогах. Посилаючись на статистичні дані, британські парламентарії пропонують внести зміни в законодавство, яке забороняє використання мобільних телефонів за кермом, в тому числі і телефони в режимі гучного зв’язку.

Як повідомлялося, у ДТП на Закарпатті загинув кінь.