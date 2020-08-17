Румунія через коронавірус продовжила режим надзвичайної ситуації ще на місяць



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Режим надзвичайної ситуації був введений у Румунії у травні, а потім багато разів його продовжували

Під час надзвичайної ситуації людям потрібно носити маски в громадських місцях і на вулицях

Румунія продовжило дію режиму надзвичайної ситуації через пандемією Covid-19 ще на 30 днів. Про це повідомляє Romania-Insider.

Зазначається, що під час дії спеціального режиму на території країни громадяни зобов'язані носити маски в громадських місцях і на вулицях протягом того часу, що встановила місцева влада кожного району.

Крім того, спортивні змагання можуть бути організовані без участі глядачів, а культурні заходи можна проводити з дотриманням всіх карантинних правил.

Як повідомлялося, режим надзвичайної ситуації в Румунії ввели 15 травня, після чого його неодноразово подовжували.

Також повідомлялося, що влада Іспанії оголосила про запровадження низки обмежувальних заходів через продовження зростання кількості захворілих на коронавірус, повідомляють європейські ЗМІ. Зокрема, ухвалено рішення закрити нічні клуби та дискотеки.

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В Україні станом на ранок 17 серпня коронавірусне захворювання підтвердили у 1 464 людей.

Зазначимо, що із понеділка 17 серпня вісім адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через коронавірус.