Саакашвілі відверто розповів про дружбу з Філаретом

Михайло Саакашвілі (по центру) про Патріарха Київського і всієї Руси-України (праворуч): «Це був благородний і впертий діяч»

Політик повідомив, що тривалий час підтримував зв’язок із Патріархом і навіть товаришував із ним

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі поділився спогадами про покійного Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. Зокрема, він розповів про дружбу з предстоятелем УПЦ КП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Саакашвілі.

Політик розповів, як уперше почав ходити на богослужіння Філарета у Володимирському соборі в 1980-х, під час навчання в університеті.

«Пам’ятаю, що після проголошення Філаретом незалежності від Московського патріархату кількість парафіян у Володимирському різко скоротилася. Вони масово перейшли до Лаври, яка залишалася під контролем Московського патріархату. Суто меркантильно це був програшний крок, але Філарет не мислив меркантильними категоріями», – розповів він.

Саакашвілі наголосив, що Філарет був єдиним з ієрархів радянської епохи, хто визнав, що співпрацював із КДБ.

«І сказав, що цим займалися всі. Це було дуже важливим одкровенням. Ми дружили. Після мого виступу в Нью-Йорку на асамблеї ООН він зателефонував мені, і ми довго обговорювали його», – поділився експрезидент Грузії.

За словами політика, Філарет дуже підтримував ЗСУ, а також тісно спілкувався з грузинськими добровольцями.

«Він дожив до моменту, коли парафіяни масово повернулися до автокефальної української церкви. Це був благородний і впертий діяч. Символічно, що в ті самі дні помер патріарх усієї Грузії Ілля II, якого Філарет навчав у семінарії. З ним пішла ціла епоха», – підсумував він.

Нагадаємо, після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

Вічний спочинок Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет отримав у Володимирському соборі, де він здійснював служіння пів століття. У неділю, 22 березня 2026 року, Україна провела в останню путь покійного Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.