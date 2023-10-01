Санкції ЄС завдали клопоту водіям у Владивостоці

Оператор паркоматів у місті, заявив, що був змушений відключити їх

У місті відключили паркомати

У російському місті Владивосток від 1 жовтня вимкнули паркомати через санкції Євросоюзу. Про це пише «Медуза».

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Так, «Цифрове Примор'я», оператор паркоматів у місті, заявив, що був змушений відключити їх. Адже компанія Flowbird повідомила про припинення підтримки програмного забезпечення та апаратної частини паркоматів у Росії через санкції, накладені Євросоюзом.

Flowbird – французька компанія, яка спеціалізується на системах оплати та продажу квитків для автостоянок і систем громадського транспорту.

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Із 3 жовтня Норвегія вводить заборону на в'їзд автомобілів з російськими номерами, але є вийнятки.

Раніше в'їзд для зареєстрованих у Росії легкових автомобілів заборонили країни Балтії: Естонія, Латвія та Литва. Влада останньої заявила, що такі машини «мають конфіскуватися» відповідно до інтерпретації Єврокомісії про санкції. При цьому на транзит авто через Литву до області Калінінграда і назад обмеження не поширюються.