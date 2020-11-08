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    Сенатор-республіканець Мітт Ромні привітав з перемогою Байдена

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    Сенатор-республіканець Мітт Ромні привітав з перемогою Байдена - Сенатор-республіканець Мітт Ромні привітав з перемогою Байдена
    Сенатор-республіканець Мітт Ромні привітав з перемогою Байдена

    Ромні назвав Байдена і Камалу Харріс щирими людьми

    Колишній претендент на президентське крісло від Республіканської партії США сенатор (від штату Юта) Мітт Ромні привітав кандидата-демократа Джо Байдена з перемогою на виборах глави держави.

    Відповідну заяву він опублікував в своєму Twitter-акаунті.

    «Ми з Енн вітаємо обраного президента Джо Байдена і обраного віце-президента Камалу Харріс. Ми знаємо їх обох як щирих людей, що володіють чудовим характером. Ми молимося, щоб Бог благословив їх на майбутні дні і роки», - написав він.

    Раніше повідомлялося, що лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий президент Петро Порошенко привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

    Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

    Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії і буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

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