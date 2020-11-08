Сенатор-республіканець Мітт Ромні привітав з перемогою Байдена
Ромні назвав Байдена і Камалу Харріс щирими людьми
Колишній претендент на президентське крісло від Республіканської партії США сенатор (від штату Юта) Мітт Ромні привітав кандидата-демократа Джо Байдена з перемогою на виборах глави держави.
Відповідну заяву він опублікував в своєму Twitter-акаунті.
«Ми з Енн вітаємо обраного президента Джо Байдена і обраного віце-президента Камалу Харріс. Ми знаємо їх обох як щирих людей, що володіють чудовим характером. Ми молимося, щоб Бог благословив їх на майбутні дні і роки», - написав він.
Ann and I extend our congratulations to President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris. We know both of them as people of good will and admirable character. We pray that God may bless them in the days and years ahead.— Mitt Romney (@MittRomney) November 7, 2020
Раніше повідомлялося, що лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий президент Петро Порошенко привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.
Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.
Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії і буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.