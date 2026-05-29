У Румунії БпЛА влетів у будинок, у Росії пролунали вибухи: головне за ніч 29 травня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 29 травня 2026 року

Російський безпілотник влетів у багатоповерховий будинок у Румунії, БпЛА атакували Волгоград, конгресмени США закликали Білий дім надати Україні ракети до Patriot, на Радбезі ООН Росія відкинула заклик США не завдавати системних ударів по ​​Києву.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 29 травня.

БпЛА влетів у будинок у Румунії

Вночі 29 травня російський безпілотник врізався в багатоповерховий житловий будинок у місті Галац, що розташоване на сході Румунії.

Інцидент стався на тлі чергової повітряної атаки РФ із використання дронів-камікадзе проти українських портів на річці Дунай, яка проходить уздовж кордону з Румунією.

Безпілотники вдарили по Волгограду у РФ

У ніч на 29 травня безпілотники атакували Волгоград у Росії. За повідомленнями очевидців у соцмережах, починаючи з 00:11 ночі в небі над Волгоградом, переважно в його центральній та південній частинах, було чутно понад 20 вибухів, від яких на вулицях масово спрацьовували автомобільні сигналізації.

За попередньою інформацією у Волгограді уражено НПЗ, розгорілася пожежа.

Конгресмени США закликали Білий дім надати Україні ракети до Patriot

Два американські конгресмени заявили про необхідність позитивної відповіді Білого дому на запит Володимира Зеленського щодо екстреного виділення додаткових ракет для систем протиповітряної оборони, щоб убезпечити українську столицю від масштабних бомбардувань.

Раніше український президент попросив Дональда Трампа та Конгрес надати снаряди до Patriot, оскільки вони є єдиним засобом протидії російській балістиці. Звернення з'явилося після попередження РФ про підготовку «систематичних ударів» по Києву та заклику до дипломатів залишити місто. Під час попередньої масованої атаки українські військові через дефіцит засобів змогли збити лише 11 із 30 балістичних ракет.

Росія відкинула заклик США не завдавати ударів по ​​Києву

Сполучені Штати виступили з надзвичайно жорсткою критикою на адресу Кремля, закликавши російське керівництво утриматися від обіцяних «систематичних ударів» по українській столиці.

Проте Москва відхилила цей заклик і вкотре повторила вимогу до іноземних дипломатів терміново залишити Київ. Це відбулося під час засідання Ради Безпеки ООН, яке було скликане за запитом України у відповідь на недільне масоване бомбардування Києва та прилеглих районів сотнями російських безпілотників і ракет.

