Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Румунії БпЛА влетів у будинок, у Росії пролунали вибухи: головне за ніч 29 травня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Румунії БпЛА влетів у будинок, у Росії пролунали вибухи: головне за ніч 29 травня
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Дайджест новин, які сталися у ніч на 29 травня 2026 року 

Російський безпілотник влетів у багатоповерховий будинок у Румунії, БпЛА атакували Волгоград, конгресмени США закликали Білий дім надати Україні ракети до Patriot, на Радбезі ООН Росія відкинула заклик США не завдавати системних ударів по ​​Києву.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 29 травня.

БпЛА влетів у будинок у Румунії

Вночі 29 травня російський безпілотник врізався в багатоповерховий житловий будинок у місті Галац, що розташоване на сході Румунії. 

Інцидент стався на тлі чергової повітряної атаки РФ із використання дронів-камікадзе проти українських портів на річці Дунай, яка проходить уздовж кордону з Румунією.

Безпілотники вдарили по Волгограду у РФ

У ніч на 29 травня безпілотники атакували Волгоград у Росії. За повідомленнями очевидців у соцмережах, починаючи з 00:11 ночі в небі над Волгоградом, переважно в його центральній та південній частинах, було чутно понад 20 вибухів, від яких на вулицях масово спрацьовували автомобільні сигналізації. 

За попередньою інформацією у Волгограді уражено НПЗ, розгорілася пожежа.

Конгресмени США закликали Білий дім надати Україні ракети до Patriot 

Два американські конгресмени заявили про необхідність позитивної відповіді Білого дому на запит Володимира Зеленського щодо екстреного виділення додаткових ракет для систем протиповітряної оборони, щоб убезпечити українську столицю від масштабних бомбардувань. 

Раніше український президент попросив Дональда Трампа та Конгрес надати снаряди до Patriot, оскільки вони є єдиним засобом протидії російській балістиці. Звернення з'явилося після попередження РФ про підготовку «систематичних ударів» по Києву та заклику до дипломатів залишити місто. Під час попередньої масованої атаки українські військові через дефіцит засобів змогли збити лише 11 із 30 балістичних ракет.

Росія відкинула заклик США не завдавати ударів по ​​Києву

Сполучені Штати виступили з надзвичайно жорсткою критикою на адресу Кремля, закликавши російське керівництво утриматися від обіцяних «систематичних ударів» по українській столиці.

Проте Москва відхилила цей заклик і вкотре повторила вимогу до іноземних дипломатів терміново залишити Київ. Це відбулося під час засідання Ради Безпеки ООН, яке було скликане за запитом України у відповідь на недільне масоване бомбардування Києва та прилеглих районів сотнями російських безпілотників і ракет.

Інші важливі новини:

Теги: Patriot безпілотник війна США Румунія вибух росія Радбез ООН

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні ЄС уже є ключовим економічним партнером України
Євроінтеграція як шанс змінити економічну модель України
9 травня, 11:25
У Єлабузі розташована територія особливої ​​економічної зони «Алабуга». Там, окрім іншого, виготовляються безпілотники «шахед»
Україна звинуватила YouTube у просуванні центру виробництва «шахедів» в Росії
30 квiтня, 12:41
Рівень загрози для західних регіонів залишається високим
Атака на Тернопіль: віряни у церкві причащаються під час повітряної тривоги (відео)
1 травня, 14:02
Зеленський поінформував польського колегу про перебіг переговорного процесу
Україна готова до нового раунду переговорів: Зеленський провів зустріч із Дональдом Туском (відео)
4 травня, 14:35
Макрон: Сполучені Штати Америки та Європейський Союз, мають набагато важливіші справи, ніж розпалювати загрози дестабілізації
Підвищення мит на автомобілі. Президент Франції відреагував на погрози Трампа
6 травня, 03:58
У Києві завершено розбір завалів на місці влучання в житловий будинок у Дарницькому районі
Росія готує нові удари по Україні: оприлюднено документ із потенційними цілями
15 травня, 16:46
Зруйнована ворожим ударом багатоповерхівка у Києві
Інженер-будівельник назвав типи висоток, які найвразливіші перед дронами та ракетами
18 травня, 10:38
Ракета Ruta Block 2
США змусили Європу діяти. Союзники взялися за створення власної альтернативи Tomahawk
12 травня, 08:13
БЦ Luwr на столичній Лукʼянівці після російського обстрілу, 24 травня 2026 року
Пошкоджений ракетним ударом бізнес-центр Luwr у Києві буде частково демонтовано
26 травня, 18:53

Політика

Трамп повторно подав позов про наклеп проти Wall Street Journal через статтю про Епштейна
Трамп повторно подав позов про наклеп проти Wall Street Journal через статтю про Епштейна
У Румунії БпЛА влетів у будинок, у Росії пролунали вибухи: головне за ніч 29 травня
У Румунії БпЛА влетів у будинок, у Росії пролунали вибухи: головне за ніч 29 травня
Бессент підтвердив, що Мінфін США вже розробив купюру у $250 із Трампом
Бессент підтвердив, що Мінфін США вже розробив купюру у $250 із Трампом
На Радбезі ООН Росія відкинула заклик США не завдавати системних ударів по ​​Києву
На Радбезі ООН Росія відкинула заклик США не завдавати системних ударів по ​​Києву
Politio: Пропаганда Путіна знайшла своє місце на французькому телебаченні
Politio: Пропаганда Путіна знайшла своє місце на французькому телебаченні
Іспанія змінила позицію щодо захисту від Китаю
Іспанія змінила позицію щодо захисту від Китаю

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 29 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Вчора, 21:53
«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Вчора, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Вчора, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Вчора, 19:06
Очільник ВООЗ особисто їде в Конго через спалах смертоносного вірусу Ебола
Вчора, 18:48

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua